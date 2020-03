Nỗ lực gấp ba để biến "nguy" thành "cơ", đối phó với đại dịch Covid-19

Lệnh cấm đi lại từ châu Âu vào Mỹ tác động lớn tới nhiều lĩnh vực kinh tế

Ảnh hướng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19

Quyết định được cho là rất mạnh tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-3 khi đơn phương ra lệnh cấm đi lại xem là chưa từng có đối với hầu hết người đến từ 26 quốc gia thuộc khu vực Schengen ở châu Âu đã tác động lớn tới không chỉ chính trị mà cả kinh tế, ảnh hưởng lớn không chỉ riêng kinh tế châu Âu và Mỹ mà còn cả thế giới. Lệnh cấm phần lớn hành khách châu Âu đến Mỹ cũng đồng nghĩa với việc “ngăn chặn dòng chảy của thương mại toàn cầu”, gây ảnh hưởng nặng nề đến các ngành công nghiệp phụ thuộc vào du lịch ở cả 2 bờ Đại Tây Dương, từ hàng không, khách sạn đến viện bảo tàng và công viên giải trí… với tổng giá trị ước tính khoảng 130 tỉ USD/năm.

Thế nên, lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump đã tác động rất mạnh và trực diện với kinh tế thế giới. Giá vàng thế giới ngay sau đó có thời điểm “rơi tự do”, giảm từ 1.640 USD/ounce xuống còn 1.566 USD/ounce trước khi quay đầu hồi phục nhẹ. Vàng mất giá mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế hoảng loạn, trong đó các chỉ số chứng khoán của Mỹ, châu Âu, châu Á giảm sâu và có thời điểm phải tạm ngưng giao dịch.

Lệnh cấm đi lại từ châu Âu vào Mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump khiến các thị trường chứng khoán khu vực đồng Euro như Italy, Đức, Tây Ban Nha, Pháp… đều lao dốc mạnh. Thị trường chứng khoán châu Á cũng sụt giảm ngày thứ hai liên tiếp, với các chỉ số tham chiếu ở Australia, Nhật Bản, Philippines, Singapore và Indonesia… suy giảm.

Không chỉ có vậy, tác động của lệnh cấm còn vượt ra khuôn khổ của nhu cầu tiêu dùng bởi việc cấm đi lại sẽ làm tổn hại đến kế hoạch hợp tác nghiên cứu và phát triển của các công ty lớn có phòng thí nghiệm khắp thế giới. Tổ chức hội nghị trực tuyến hay làm việc tại nhà chỉ là những giải pháp tạm thời, bởi “không thể vận hành thế giới qua mạng”, nhất là giới doanh nhân, nhà đầu tư.

Diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 còn có thể thấy qua số ca tử vong tăng nhanh bất thường ở Italia khi số trường hợp tử vong tính tới ngày 12-3 đã vọt lên 1.016 người, tăng tới 23% so với chỉ một ngày trước đó. Tại quốc gia không phải là vùng dịch nặng nề như Canada, phu nhân của Thủ tướng nước này cũng dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-Cov-2/nCoV) gây đại dịch Covid-19 và khiến người đứng đầu Chính phủ cũng là bộ máy hành pháp của đất nước phải cách ly.

Dịch Covid-19 gây khó khăn gấp đôi, chúng ta phải cố gắng gấp ba

Kinh tế thế giới có thể bị ảnh hưởng rất nặng nề trong đại dịch Covid-19 nhưng khi dịch bệnh bị khống chế lại là cơ hội cho tất cả những ai có sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng. Nhu cầu mọi mặt của nền kinh tế thế giới, nhất là những nhu cầu thiết yếu với đời sống hiện đại, vốn bị dịch bệnh kìm nén lại như chiếc lo xo sẽ bật tung mạnh mẽ khi đại dịch Covid-19 đi qua.

Ngay từ lúc này, đã thấy các quốc gia, trung tâm kinh tế và định chế tài chính lớn sớm có những giải pháp ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đồng thời là chuẩn bị cho sự bùng phát mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng khi dịch Covid-19 bị đẩy lui. Ngày 12-3, Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng phối hợp hành động để đối phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 trong bối cảnh các thị trường tài chính toàn cầu đang gánh chịu những tổn thất nặng nề do dịch bệnh.

Trong động thái được xem là sự thay đổi đáng kể trong kế hoạch của ngân hàng Trung ương để giảm nợ và nắm giữ chứng khoán từ cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế năm 2008, chi nhánh Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại New York dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch FED Jerome Powell ngày 12-3 thông báo sẽ chi 1.500 tỷ USD để mua các tài sản tài chính. Đây được xem là nỗ lực lớn nhằm bơm tiền vào thị trường trái phiếu nhằm trấn an giới đầu tư trong bối cảnh Phố Wall đang “hoảng loạn” do những tác động của dịch Covid-19.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 12-3 đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá lên tới 120 tỷ euro (135 tỷ USD) nhằm hỗ trợ nền kinh tế châu Âu, đặc biệt là các ngân hàng gặp khó khăn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Thủ tướng Đức Angela Merkel tối 12-3 đã triệu tập một hội nghị khẩn cấp với các thủ hiến bang để tìm biện pháp đối phó với dịch bệnh Covid-19, trong đó đảm bảo hai mục tiêu lớn là kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và bảo vệ nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Là quốc gia có những ca mắc và nghi mắc Covid-19, Việt Nam đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đi đôi với đó nâng cao khả năng ứng phó của nền kinh tế cũng như sẵn sàng nắm ngay thời cơ một khi dịch bệnh thuyên giảm. Trong cuộc làm việc ngày 12-3 với các tập đoàn kinh tế tư nhân để lắng nghe ý kiến, hiến kế và động viên, chia sẻ khó khăn, tháo gỡ vướng mắc để làm sao giành thắng lợi kép trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, càng khó khăn, càng thử thách lòng người, các doanh nghiệp đã thể hiện bản lĩnh Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ cải cách mạnh mẽ hơn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, toàn diện hơn, đặc biệt là ứng dụng những dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 để giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho sự phát triển. Chính phủ cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện thể chế và có những kịch bản ứng phó với tình hình mới một cách phù hợp, không để đất nước rơi vào tình trạng khó khăn, doanh nghiệp đình đốn.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, tinh thần “dịch bệnh làm chúng ta khó khăn gấp đôi nhưng chúng ta phải cố gắng gấp ba. Đó là phương châm thúc đẩy phát triển của chúng ta”.