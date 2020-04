Ngày 2-1, bang New South Wales, Australia tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng. Ước tính, đợt cháy rừng này đã khiến ít nhất 1 tỷ động vật chết cháy, trong khi hơn 100 loài đang cần “can thiệp khẩn cấp” để sống sót. Ngày 2-1, tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng ở Iraq trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Lầu Năm Góc tuyên bố, vụ việc “nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai”. Ngày 7-1, chi nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc thông báo chính thức về virus corona chủng mới, mặc dù các ca bệnh xuất hiện sớm nhất ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc từ tháng 11-2019 Ngày 8-1, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle tuyên bố từ bỏ nghĩa vụ thành viên cao cấp của hoàng gia Anh. Họ muốn được độc lập về tài chính, sẽ sống tại Anh và Bắc Mỹ Ngày 8-1, Iran phóng tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ quân sự Iraq có lính Mỹ đồn trú. Vụ tấn công được coi là trả đũa Mỹ sau cái chết của Tướng Iran Qassem Soleimani. Hơn 100 binh sĩ sau đó được chẩn đoán bị chấn thương sọ não Cùng ngày 8-1, chuyến bay 752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị rơi ở Tehran, Iran, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Iran sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc, rằng họ bắn nhầm máy bay vì tưởng là mối đe dọa. Ngày 11-1, Trung Quốc thông báo về ca tử vong đầu tiên do virus corona chủng mới, chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới biết về sự bùng phát của virus. Ngày 16-1, phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện bắt đầu. Việc luận tội xuất phát từ đơn tố giác Tổng thống Mỹ từng gây áp lực với người đồng cấp Ukraine để điều tra đối thủ chính trị của ông Trump. Ngày 23-1, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - tâm điểm của đại dịch mới đã áp dụng lệnh phong tỏa. Trong tuần đầu tiên thực hiện, thành phố với 11 triệu dân này đã trải qua tình trạng thiếu lương thực và số bệnh nhân tăng cao không ngừng. Ngày 26-1, huyền thoại bóng rổ nhà nghề Mỹ Kobe Bryant, cô con gái 13 tuổi Gianna và 7 hành khách khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Calabasas, California. Chiếc trực thăng Sikorsky S-76 gặp nạn không có hộp đen Ngày 31-1, hơn 3 năm dùng dằng, Vương quốc Anh chính thức rời Liên minh châu Âu. Người dân Anh đón nhận sự kiện này vẫn với phản ứng trái chiều, có người ủng hộ nhưng không ít người phản đối Ngày 5-2 đi vào lịch sử Mỹ khi Tổng thống Donald Trump trở thành Tổng thống thứ ba bị luận tội và sau đó được Thượng viện tha bổng. Ông Trump được tuyên trắng án ở cả 2 tội danh lạm quyền và cản trở Quốc hội. Ngày 11-2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch Covid-19 mới bùng phát ở Trung Quốc là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc tế Ngày 24-2, nhà sản xuất phim lừng danh một thời ở Hollywood Harvey Weinstein bị kết án về các tội danh tình dục và hãm hiếp cấp độ 3. Đây được coi là thắng lợi cho phong trào tố cáo những kẻ quấy rối và phạm tội tình dục trên thế giới. Ngày 10-3, trong một quyết định chưa có tiền lệ, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố phong tỏa toàn quốc sau khi nước này trở thành quốc gia có ca nhiễm Covid-19 cao thứ hai sau Trung Quốc. Ngày 11-3, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch sau khi lan sang hơn 100 quốc gia trên thế giới. Vào thời điểm đó, virus corona chủng mới đã lây nhiễm cho hơn 121.000 người khiến hơn 4.300 ca tử vong. Ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau nhiều tuần hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Từ đó, Đạo luật Stafford được kích hoạt, cho phép các bang tiếp cận viện trợ liên bang trị giá 50 tỷ USD. Ngày 16-3, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm giá ở mức tồi tệ nhất kể từ năm 1987. Giới phân tích cho rằng, các nhà đầu tư chờ đợi một phản ứng tích cực hơn từ Chính phủ Mỹ trước lo ngại suy thoái kinh tế vì đại dịch Covid-19 Ngày 24-3, Thế vận hội Mùa hè 2020, dự kiến diễn ra tại Tokyo, bị hoãn lại cho đến hè sang năm 2021. Đây là lần đầu tiên Thế vận hội bị hoãn từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Ngày 2-4, đại dịch Covid-19 vượt qua một cột mốc nghiệt ngã khi virus đã lây nhiễm cho hơn 1 triệu người trên toàn thế giới. Vào thời điểm đó, hơn 51.000 người đã chết và hơn 208.000 ca đã phục hồi, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Ngày 7-4, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 76 ngày đóng chặn. Tuy nhiên, người nào muốn rời khỏi thành phố cũng phải chứng minh được họ khỏe mạnh và không liên lạc với bất kỳ người nhiễm Covid-19 gần đây. Ngày 9-4, ngày thứ 100 của năm 2020, riêng bang New York, Mỹ đã có nhiều ca mắc Covid-19 hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, với hơn 160.000 người mắc, 7.000 ca tử vong. “Ngày 11-9 đã là ngày đen tối nhất ở New York, nhưng giờ chúng ta mất hơn rất nhiều người cho kẻ giết người thầm lặng này”, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói.

Ngày 2-1, bang New South Wales, Australia tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng. Ước tính, đợt cháy rừng này đã khiến ít nhất 1 tỷ động vật chết cháy, trong khi hơn 100 loài đang cần “can thiệp khẩn cấp” để sống sót. Ngày 2-1, tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng ở Iraq trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Lầu Năm Góc tuyên bố, vụ việc “nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai”. Ngày 7-1, chi nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc thông báo chính thức về virus corona chủng mới, mặc dù các ca bệnh xuất hiện sớm nhất ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc từ tháng 11-2019 Ngày 8-1, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle tuyên bố từ bỏ nghĩa vụ thành viên cao cấp của hoàng gia Anh. Họ muốn được độc lập về tài chính, sẽ sống tại Anh và Bắc Mỹ Ngày 8-1, Iran phóng tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ quân sự Iraq có lính Mỹ đồn trú. Vụ tấn công được coi là trả đũa Mỹ sau cái chết của Tướng Iran Qassem Soleimani. Hơn 100 binh sĩ sau đó được chẩn đoán bị chấn thương sọ não Cùng ngày 8-1, chuyến bay 752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị rơi ở Tehran, Iran, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Iran sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc, rằng họ bắn nhầm máy bay vì tưởng là mối đe dọa. Ngày 11-1, Trung Quốc thông báo về ca tử vong đầu tiên do virus corona chủng mới, chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới biết về sự bùng phát của virus. Ngày 16-1, phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện bắt đầu. Việc luận tội xuất phát từ đơn tố giác Tổng thống Mỹ từng gây áp lực với người đồng cấp Ukraine để điều tra đối thủ chính trị của ông Trump. Ngày 23-1, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - tâm điểm của đại dịch mới đã áp dụng lệnh phong tỏa. Trong tuần đầu tiên thực hiện, thành phố với 11 triệu dân này đã trải qua tình trạng thiếu lương thực và số bệnh nhân tăng cao không ngừng. Ngày 26-1, huyền thoại bóng rổ nhà nghề Mỹ Kobe Bryant, cô con gái 13 tuổi Gianna và 7 hành khách khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Calabasas, California. Chiếc trực thăng Sikorsky S-76 gặp nạn không có hộp đen Ngày 31-1, hơn 3 năm dùng dằng, Vương quốc Anh chính thức rời Liên minh châu Âu. Người dân Anh đón nhận sự kiện này vẫn với phản ứng trái chiều, có người ủng hộ nhưng không ít người phản đối Ngày 5-2 đi vào lịch sử Mỹ khi Tổng thống Donald Trump trở thành Tổng thống thứ ba bị luận tội và sau đó được Thượng viện tha bổng. Ông Trump được tuyên trắng án ở cả 2 tội danh lạm quyền và cản trở Quốc hội. Ngày 11-2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch Covid-19 mới bùng phát ở Trung Quốc là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc tế Ngày 24-2, nhà sản xuất phim lừng danh một thời ở Hollywood Harvey Weinstein bị kết án về các tội danh tình dục và hãm hiếp cấp độ 3. Đây được coi là thắng lợi cho phong trào tố cáo những kẻ quấy rối và phạm tội tình dục trên thế giới. Ngày 10-3, trong một quyết định chưa có tiền lệ, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố phong tỏa toàn quốc sau khi nước này trở thành quốc gia có ca nhiễm Covid-19 cao thứ hai sau Trung Quốc. Ngày 11-3, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch sau khi lan sang hơn 100 quốc gia trên thế giới. Vào thời điểm đó, virus corona chủng mới đã lây nhiễm cho hơn 121.000 người khiến hơn 4.300 ca tử vong. Ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau nhiều tuần hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Từ đó, Đạo luật Stafford được kích hoạt, cho phép các bang tiếp cận viện trợ liên bang trị giá 50 tỷ USD. Ngày 16-3, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm giá ở mức tồi tệ nhất kể từ năm 1987. Giới phân tích cho rằng, các nhà đầu tư chờ đợi một phản ứng tích cực hơn từ Chính phủ Mỹ trước lo ngại suy thoái kinh tế vì đại dịch Covid-19 Ngày 24-3, Thế vận hội Mùa hè 2020, dự kiến diễn ra tại Tokyo, bị hoãn lại cho đến hè sang năm 2021. Đây là lần đầu tiên Thế vận hội bị hoãn từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Ngày 2-4, đại dịch Covid-19 vượt qua một cột mốc nghiệt ngã khi virus đã lây nhiễm cho hơn 1 triệu người trên toàn thế giới. Vào thời điểm đó, hơn 51.000 người đã chết và hơn 208.000 ca đã phục hồi, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Ngày 7-4, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 76 ngày đóng chặn. Tuy nhiên, người nào muốn rời khỏi thành phố cũng phải chứng minh được họ khỏe mạnh và không liên lạc với bất kỳ người nhiễm Covid-19 gần đây. Ngày 9-4, ngày thứ 100 của năm 2020, riêng bang New York, Mỹ đã có nhiều ca mắc Covid-19 hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, với hơn 160.000 người mắc, 7.000 ca tử vong. “Ngày 11-9 đã là ngày đen tối nhất ở New York, nhưng giờ chúng ta mất hơn rất nhiều người cho kẻ giết người thầm lặng này”, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói.