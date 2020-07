Những số liệu "ảo"về nạn nhân Covid-19 ở Nigeria

Khi người chết liên tục gia tăng, người dân thành phố Kano, Nigeria rơi vào tình trạng sợ hãi

Trong nhiều năm, Abu Musa và hàng chục phu mộ như anh thường chỉ đào khoảng 2 ngôi mộ mỗi ngày tại nghĩa trang Abbatuwa, thành phố Kano, Nigeria. Nhưng con số đó đột nhiên tăng lên ở mức đáng báo động vào cuối tháng 4 khi Nigeria chứng kiến sự gia tăng của các ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày.

Đến cuối tháng 5-2020, gần 1 tháng sau khi thành phố bắt đầu chứng kiến nhiều ca tử vong hàng loạt, gần 400 người đã được chôn cất trong nghĩa trang này và đôi khi các ngôi mộ đặt chồng lên nhau. Trên khắp thành phố Kano, khi số người chết vì những căn bệnh không thể giải thích bắt đầu tăng vào tháng 4, chính quyền bang đã im lặng cho đến khi báo cáo từ địa phương cho thấy hơn 600 người đã chết chỉ trong 1 tuần ở thành phố thủ phủ có 4 triệu dân.

Các quan chức phủ nhận nguyên nhân tử vong là do sự bùng phát của Covid-19 nhưng thực tế nhiều nạn nhân đã có triệu chứng trước đó. “Họ chủ yếu bị sốt, ho và đau nhức cơ thể trước khi chết”, Abu Musa nói về khoảng 5-6 đồng nghiệp của mình đã chết trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5.

Khi người chết liên tục gia tăng, dân chúng thành phố rơi vào tình trạng sợ hãi. Những người phu mộ vì phải nuôi gia đình nên vẫn tiếp tục làm việc, tự tạo ra mặt nạ và găng tay cho mình.

Hơn 1 tuần trước, cuộc điều tra của Bộ Y tế Nigeria cho biết, tổng cộng 979 trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở bang Kano trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5 với tỷ lệ 43 trường hợp tử vong mỗi ngày và khoảng 50-60% số ca tử vong có thể do Covid-19 ở những người có tiền sử bệnh khác.

Nhưng ngay cả khi chính phủ khẳng định rằng tỷ lệ tử vong hiện đã giảm xuống mức bình thường, những người đào mộ nói rằng họ vẫn đang đào cả chục ngôi mộ, chủ yếu là những người đã chết sau khi xuất hiện các triệu chứng của Covid-19. “Vâng, số lượng mộ chúng tôi đào bây giờ không cao như vài tuần trước nhưng mọi thứ vẫn chưa trở lại bình thường. Những ngày này chúng tôi đào tới 11 ngôi mộ”.

Tình hình ở Kano là ví dụ điển hình cho khu vực phía Bắc Nigeria, đặc biệt là ở bang Yobe phía Đông Bắc nơi 741 người được báo cáo đã chết giữa tháng 4 và đầu tháng 5. Giống như các nạn nhân ở Kano, những người ở Yobe chưa bao giờ được xét nghiệm Covid-19. Các quan chức chính phủ ở Yobe cho biết, nguyên nhân tử vong chủ yếu là kết quả của bệnh sốt rét và các bệnh theo mùa khác.

Mặc dù xét nghiệm tổng thể được coi là rào cản chính ảnh hưởng đến cuộc chiến chống Covid-19 của Nigeria, các bác sĩ vẫn cho rằng đây chỉ là một trong nhiều vấn đề cản trở khả năng ngăn chặn dịch bệnh chết người ở nước này. Một khi chính quyền địa phương còn tiếp tục hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus, hệ lụy có thể thấy rõ ở các nghĩa trang như Abbatuwa.

Số liệu chính thức mới nhất do Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria (NCDC) công bố cho thấy, đến ngày 25-6, quốc gia 200 triệu dân này đã thực hiện 120.108 xét nghiệm Covid-19 trong đó 21.371 ca dương tính, với số ca tử vong được ghi nhận ở mức 533 - con số thấp hơn nhiều so với thực tế chỉ riêng ở Kano. Bên cạnh đó, trong số 36 tiểu bang của Nigeria, chỉ có Cross River, tiểu bang với khoảng 4 triệu dân, vẫn chưa ghi nhận ca Covid-19 nào. Một lý do rõ ràng: Cross River, Thủ đô du lịch của Nigeria, cho đến nay mới chỉ thực hiện 9 xét nghiệm Covid-19.