Những "cú đánh" mang tên Covid-19 giáng vào nền kinh tế toàn cầu

G20 nhóm họp tìm các giải pháp ứng phó dịch Covid-19

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ nhóm họp vào ngày 15-4 tới để thảo luận và thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó những thách thức toàn cầu do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra. Do diễn biến đáng quan ngại hiện nay của dịch, các hội nghị của G20 sẽ diễn ra thường xuyên hơn và dưới hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp mới nhất (ngày 31-3), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 đã cam kết chi hơn 5.000 tỷ USD để hạn chế thiệt hại từ dịch bệnh đối với việc làm và thu nhập, đồng thời nỗ lực hạn chế tình trạng gián đoạn nguồn cung do chính sách đóng cửa biên giới của các nước.