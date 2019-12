Những câu chuyện khiến năm 2019 trở nên bất ngờ và thú vị

“Bão Vùng 51” - “cơn sốt” về người ngoài hành tinh

Matty Roberts ban đầu chỉ đùa vui khi tạo ra một sự kiện trên Facebook có tên “Bão Vùng 51, họ không thể ngăn chặn tất cả chúng ta”. Nhưng sự kiện đã nhanh chóng lan truyền, với hơn 2 triệu người cam kết xông vào khu quân sự tuyệt mật của Mỹ để tìm bằng chứng về người ngoài hành tinh vào tháng 9-2019. Trong nhiều tuần, nhà chức trách liên tục cảnh báo rằng việc xông vào vùng bí mật của chính phủ có thể gây nguy hiểm. Trong khi đó, các chuyên gia cũng ra sức giải thích. Cuối cùng, sự kiện đã biến thành một lễ hội âm nhạc có tên AlienStock. Các cuộc tụ họp có chủ đề người ngoài hành tinh khác cũng được tổ chức gần đó. Tuy nhiên, không ai xông vào Vùng 51, mặc dù đã có một vài vụ bắt giữ.

Sống sót trong tuyết lạnh giữa đường suốt 5 ngày

Chuyến đi mua xăng của một thanh niên ở bang Oregon, nước Mỹ đã trở thành một trải nghiệm kinh hoàng khi chiếc xe của anh bị kẹt trong tuyết 5 ngày hồi tháng 2-2019. Jeremy R. Taylor ban đầu cố gắng thoát ra, nhưng tuyết ngập quá sâu. Anh trở lại xe và chờ đợi người tới giúp. Sau gần 1 tuần, anh được một người qua đường phát hiện và lực lượng cứu hộ tới hiện trường đào ra. Khi được hỏi làm thế nào có thể sống sót suốt những ngày đó, Taylor nói rằng anh định kỳ bật xe để sưởi ấm và ăn các gói nước sốt taco để chống đói.

Nuốt nhẫn đính hôn trong lúc mơ

Một phụ nữ ở San Diego đã phải vào viện khẩn cấp hồi tháng 9-2019 với một “câu chuyện điên rồ” khó tin. Jenna Evans cho biết, cô đã gặp ác mộng liên quan đến “một chuyến tàu cao tốc và những kẻ xấu”. Trong giấc mơ của Evans, vị hôn phu Bobby Howell bảo cô hãy nuốt chiếc nhẫn của mình để giữ được nó. “Vì vậy, tôi đã đặt nhẫn vào miệng và lấy nước để nuốt”. Sáng hôm sau, cô thức dậy và thấy chiếc nhẫn đính hôn của mình bị mất tích. Cô và Howell vội đến phòng khám, chụp X-quang phát hiện chiếc nhẫn đang nằm trong dạ dày. May mắn thay, các bác sĩ đã tìm được ngay và gắp ra bằng phương pháp nội soi.

“Nhà máy sản xuất bia” trong ruột

Một người đàn ông ở Bắc Carolina, Mỹ bị nghi uống rượu khi lái xe nên cảnh sát gọi lại kiểm tra. Cảnh sát không tin khi ông ta tuyên bố không uống một ly nào. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, nồng độ cồn trong máu của ông ta là 0,2%, gấp khoảng 2,5 lần giới hạn cho phép và tương đương với việc tiêu thụ 10 ly rượu một giờ. Nhưng các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Richmond ở New York đã chứng minh tuyên bố của người đàn ông là đúng. Họ chẩn đoán ông mắc hội chứng tự động sản xuất bia (ABS), còn được gọi là hội chứng lên men đường ruột. Nói cách khác, cơ thể của người đàn ông hoạt động giống như một “nhà máy sản xuất bia”.

Bê đi cả nhà vệ sinh bằng vàng

Tháng 9-2019, kẻ trộm đã nhắm vào một Cung điện ở Anh, nơi có một nhà vệ sinh bằng vàng trị giá 6 triệu USD. Các tác phẩm nghệ thuật đầy đủ chức năng được trưng bày tại Cung điện Blenheim, nhà của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill ở Oxfordshire. Công ty bảo hiểm đã treo thưởng trị giá 124.000 USD với hy vọng tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Trong thông điệp trực tiếp gửi đến nhóm trộm, nghệ sĩ người Italia Maurizio Cattelan viết: “Những tên trộm thân mến, nếu đọc được, hãy cho tôi biết bạn thích tác phẩm này thế nào và cảm giác ra sao khi “đi” bằng bồn cầu vàng đó”.

Chịu phạt tù vì quên ngày ngồi xử án

Deandre Somerville, 21 tuổi, ở Florida, Mỹ được chọn tham gia bồi thẩm đoàn dân sự, nhưng đột nhiên vắng mặt, dẫn đến bỏ lỡ ngày xét xử. Bị triệu tập lên tòa án hồi tháng 9, thanh niên này phân trần: “Thật lòng tôi ngủ quên và tôi không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc”. Thẩm phán đã kết án Somerville 10 ngày tù giam, 150 giờ phục vụ cộng đồng, một lời xin lỗi bằng văn bản ít nhất 100 từ, 1 năm quản chế và phạt 233 USD. Somerville đã kháng cáo sau khi ngồi tù 10 ngày. Thẩm phán sau đó đã xóa mọi hình phạt bổ sung khác cho anh ta.

Xông vào chuồng sư tử nhảy múa

Có lẽ chú sư tử trong Sở thú Bronx, New York cũng không biết phải phản ứng thế nào khi bắt gặp một phụ nữ xông vào chuồng và nhảy múa. Cảnh quay lan truyền trên mạng cho thấy, Myah Autrey, 32 tuổi, vượt tường rào, đến gần chú sư tử châu Phi. Trước hành động lạ kỳ của người phụ nữ này, con sư tử chỉ đơn giản là nhìn lại một cách hờ hững. Theo tờ New York Post, Myah Autrey sau đó đăng tải video và hình ảnh về vụ nhảy múa trước sư tử trên Instagram, thậm chí còn đi xa hơn là chế nhạo lực lượng cảnh sát New York. Tuy nhiên, do 2 lần đột nhập trái phép vào chuồng sư tử và hươu cao cổ, Myah Autrey đã bị theo dõi và bắt giữ vào tháng 11-2019.

Cướp ngân hàng nhưng để lại đầy đủ danh tính

Hồi tháng 7-2019, Michael Harrell, 54 tuổi tới chi nhánh Ngân hàng Mỹ ở Cleveland, đưa cho giao dịch viên tờ giấy ra lệnh phải đưa cho ông ta ít tiền mặt. Lệnh viết ra ở mặt sau của một loại giấy tờ do Cục xe cơ giới Ohio phát hành, có tên tuổi và địa chỉ đầy đủ của kẻ gian. Người giao dịch đã đưa cho Mitchael Harell một số tiền, đồng thời báo cảnh sát. Lực lượng điều tra đã đối chiếu hình ảnh của Mitchael trên các camera an ninh với giấy tờ và kẻ cướp ngân hàng “vô cùng sơ suất” đã bị bắt chỉ sau 2 ngày.

Đánh cắp xe đẩy rồi bỏ quên… con mình

Sự việc vỡ lở khi một đứa trẻ được phát hiện bị bỏ quên trong cửa hàng bán đồ trẻ em ở Middletown, bang New Jersey hồi tháng 8-2019. Qua camera giám sát, người ta nhận thấy 2 trong số 3 phụ nữ trên đã đánh lạc hướng một nhân viên cửa hàng trong khi người thứ ba âm thầm lấy chiếc xe đẩy ra ngoài. Nhóm này rời khỏi cửa hàng, nhưng đáng tiếc, một trong số họ đã để lại thứ quý giá nhất - con cô ta. Các nhà điều tra sau đó đã bắt giữ ít nhất 2 người và chiếc xe đẩy bị đánh cắp đã được trả lại.