Nhiều tỉnh, thành Trung Quốc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đề phòng virus Corona

Khử trùng xe cứu thương chở bệnh nhân nhiễm virus Corona tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Đã có 813 ca tử vong do virus Corona

Ngày 9-2, Sở Giáo dục tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch virus Corona chủng mới ở Trung Quốc, cho biết tỉnh này sẽ đóng cửa trường học đến ít nhất ngày 1-3 để kiểm soát đợt bùng phát dịch 2019-nCoV. Ngoài ra, nhiều nơi khác như tỉnh Sơn Đông, Giang Tô và Thượng Hải cũng thông báo sẽ đóng cửa đến hết tháng 2 đề phòng virus Corona. Sở Giáo dục tỉnh Sơn Đông cho biết quyết định trên áp dụng cho tất cả các trường học nhằm bảo đảm sự an toàn cho học sinh và sinh viên.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc cũng đã ban hành lệnh phong tỏa ở 4 thành phố lớn của tỉnh Chiết Giang là Ôn Châu, Hàng Châu, Thi Châu và Ninh Ba nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Theo đó, mỗi gia đình chỉ được phép 1 người ra ngoài mỗi ngày 2 lần để mua thực phẩm. Hơn 30 triệu cư dân ở 4 thành phố này nếu muốn rời khỏi khu vực đang sinh sống để tới khu dân cư khác hoặc tới siêu thị phải được chính quyền phát vé được đóng dấu hoặc có mã quét nhận dạng cá nhân. Nhân viên tại mỗi trạm thu phí sẽ đo nhiệt độ cơ thể cho từng người.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 9-2, thông báo tổng số ca nhiễm chủng mới của virus Corona tại nước này đã lên tới 37.198 người, tăng hơn 2.600 trường hợp so với báo cáo công bố một ngày trước đó. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã có 89 trường hợp tử vong mới liên quan đến chủng virus gây chết người nói trên, trong đó riêng tại tỉnh Hồ Bắc có thêm 81 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc tới thời điểm này là 811.

Tổng số ca tử vong vì chủng mới của virus Corona trên toàn cầu hiện là 813 người, trong đó hai trường hợp ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Phillippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc). Con số này đã vượt số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002-2003, khi đó là 774 trường hợp.

“Sợ hãi thái quá còn gây hại hơn cả virus Corona”

Tại Singapore, Thủ tướng nước này, ông Lý Hiển Long đã lên tiếng trấn an người dân không nên lo lắng, vì nỗi sợ thái quá có thể gây hại hơn cả virus Corona. “Không cần phải hoảng sợ. Chúng tôi sẽ không phong tỏa thành phố hay yêu cầu mọi người ở nhà. Chúng ta có nguồn cung cấp dồi dào, vì vậy không cần phải dự trữ mỳ ăn liền, thực phẩm đóng hộp hay giấy vệ sinh, như một số người đã làm ngày hôm qua”, ông Lý Hiển Long trấn an người dân trong một video do Văn phòng Thủ tướng công bố.



Thủ tướng Lý Hiển Long cũng nhấn mạnh nếu các trường hợp nhiễm bệnh tiếp tục tăng và tỷ lệ tỷ vong ở mức thấp, chính phủ có thể khuyến khích những người có triệu chứng bệnh nhẹ nghỉ ngơi tại nhà thay vì đến bệnh viện, tạo điều kiện cho nhân viên y tế tập trung điều trị những ca nặng hơn. Hiện Singapore ghi nhận 40 trường hợp nhiễm virus Corona.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, ngày 9-2, Bộ ngoại giao Anh cho biết đã đưa những công dân cuối cùng rời Vũ Hán. Chuyến bay cuối cùng sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán đã rời đi lúc 3h20 cùng ngày, (giờ địa phương) chỏ tổng cộng 200 người bao gồm hành khách, phi hành đoàn và lực lượng y tế. “Ngoài công dân Anh, công dân một số nước khác cũng có mặt trên chuyến bay”, Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết.

Trong khi đó, Philippines cho biết 30 công dân nước này đã quay trở về từ thành phố Vũ Hán. Chuyến bay mang theo 29 người lớn và 1 trẻ sơ sinh đã hạ cánh tại cơ sở không quân Clark, nằm ở phía tây bắc Thủ đô Manila. Tất cả những người này đã được đưa tới cách ly tại Làng Vận động viên, thành phố New Clark, tỉnh Tarlac.