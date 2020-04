Các hành vi gây hấn, bạo lực đối với nhân viên dược phẩm ở Pháp đã tăng lên 50-60% kể từ khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được thực hiện ở Pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, Carine Wolf-Thal, người đứng đầu Hiệp hội Dược sĩ Quốc gia Pháp nói với báo Le Parisien hôm 1-4. Những hành vi này bao gồm lăng mạ, đe dọa, nhưng cũng có các vụ hành hung nhằm vào nhân viên hiệu thuốc. Đội ngũ này đã phải làm việc rất vất vả khi các hiệu thuốc tràn ngập người đi mua khẩu trang, thuốc khử trùng tay và thuốc giảm sốt, giảm đau khi dịch Covid-19 bùng phát Và hiện giờ, có vẻ như lệnh cách ly có xu hướng làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi, lo lắng và cả tính hung hăng của một số đối tượng. Còn tại Australia, trong một video được đăng lên ứng dụng truyền thông xã hội TikTok hồi tuần trước, một y tá ở tiểu bang New South Wales đã kể về sự cố bị bệnh nhân nhổ vào mặt. Người phụ nữ trẻ đã rất tức giận về hành động kinh khủng đó. “Nếu y tá chúng tôi bị tấn công và quyết định ở nhà, ai sẽ chăm sóc những người cần giúp đỡ. Hãy là những người biết điều”, một y tá ở Melbourne chia sẻ. Liên đoàn Điều dưỡng và Hộ sinh Australia cho biết, nếu các vụ việc gây hấn với nhân viên y tế tiếp tục xảy ra, họ sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Trong khi đó, nhiều bệnh viện ở Anh cảnh báo nhân viên không mặc đồng phục ra đường và giấu phù hiệu của họ trong bối cảnh các vụ tấn công nhân viên y tế có xu hướng gia tăng Hôm 30-3, Sama Shali, 33 tuổi, y tá bệnh viện Christie ở Withington, phía Nam Manchester kể rằng cô đã bị một thanh niên nhổ nước bọt vào mặt sau khi tan ca làm việc suốt 10 tiếng và đang đi bộ về nhà Nữ y tá này đã rất sốc và dọa sẽ gọi cảnh sát. May mắn là ngay sau đó cô đã được 2 phụ nữ tới giải vây. Kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19, nhân viên y tế ở Anh đã phải chịu một số vụ trộm và tấn công. Đại học Điều dưỡng Hoàng gia cho biết, các thành viên của họ đã bị gọi là “kẻ truyền bệnh” khi họ đi làm việc trên tuyến đầu trong những ngày gần đây. Tuần trước, một bác sĩ ở Harlow, Essex đã bị một nhóm 3 thanh niên tiếp cận và đưa đến một máy rút tiền buộc ông phải rút tiền mặt. Trong khi, một y tá cộng đồng ở Longsight, Manchester đã bị mất cắp xe hơi, trong xe có nguyên bộ dụng cụ trị giá hàng nghìn bảng của y tá này Piers Morgan, người dẫn chương trình nổi tiếng của Anh cho rằng, cần nêu tên những kẻ côn đồ nhắm vào nhân viên y tế trên truyền hình và cả trên Twitter cho mọi người biết vì những hành vi như vậy đáng xấu hổ và phải bị xử lý. Y tá trưởng của nước Anh, bà Ruth May cũng cảm thấy sốc khi nghe về vụ tấn công mới nhất. “Tôi đã vô cùng xúc động khi đất nước đoàn kết vỗ tay cổ động nhân viên ngành y tế nhưng những màn tỏ lòng biết ơn này có nguy cơ bị lu mờ trước hành vi của một số kẻ ngu ngốc”. Mặc dù vậy, phần lớn người dân đều hiểu rằng, bằng việc chăm sóc cho các bệnh nhân, chính các y, bác sĩ cũng đang khiến cho cuộc sống của họ và gia đình gặp nguy hiểm. Gần đây, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã có việc làm thiết thực ủng hộ đội ngũ nhân viên y tế đang không quản ngày đêm chống đỡ với bệnh dịch với ưu tiên cao nhất là cứu sống bệnh nhân ở Anh Chuỗi siêu thị Lidl ở Anh hôm 1-4 đã chuẩn bị hàng nghìn gói quà gồm rau và trái cây tươi tặng cho nhân viên bệnh viện trên khắp cả nước Dịch vụ vận chuyển thức ăn Deliveroo có trụ sở tại London cho biết, họ cũng phối hợp với các chuỗi nhà hàng tặng 500.000 suất ăn cho các nhân viên y tế trong mùa dịch này Đi tiên phong trong phong trào này phải kể đến Pizza Hut, chuỗi cửa hàng đã cam kết cung cấp miễn phí 300.000 suất ăn gồm pizza, salad, các món mì ống… cho nhân viên y tế làm việc gần nhà hàng của họ. Được biết, các quỹ ủng hộ suất ăn miễn phí cho nhân viên y tế ở Anh đã quyên góp được số tiền lên tới cả triệu bảng. “Thật khó nếu ai đó đang cố cứu sống người khác mà phải làm việc với bụng đói. Họ là những anh hùng của chúng ta”, một tình nguyện viên chia sẻ.

