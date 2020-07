Nhật Bản lo ngại bùng phát đợt lây nhiễm thứ hai, Ấn Độ thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới

Bệnh viện dã chiến tại Thủ đô New Delhi điều trị cho bệnh nhân Covid-19

Ấn Độ lập bệnh viện dã chiến lớn nhất thế giới



Bộ Y tế Ấn Độ ngày 6-7 thông báo ghi nhận thêm 24.000 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm cả nước lên 697.358, vượt con số 681.000 ca nhiễm Covid-19 ở Nga, trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới. Số ca tử vong do Covid-19 ở nước này là 19.963 người. Các thành phố lớn của Ấn Độ là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó New Delhi và Mumbai đều ghi nhận khoảng 100.000 ca nhiễm. Số người tử vong vì dịch bệnh ở hai thành phố này lần lượt là 3.000 và gần 5.000 người.

Tại Thủ đô New Delhi, bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại trung tâm mới được thành lập được xem là bệnh viện dã chiến điều trị bệnh Covid-19 lớn nhất thế giới với khả năng tiếp nhận hơn 100.000 người. Với chiều hướng gia tăng số ca mắc bệnh hiện nay, một số quan chức Chính phủ Ấn Độ lo ngại đến cuối tháng 7 này, Thủ đô New Delhi có thể ghi nhận hơn 500.000 ca mắc Covid-19. Báo cáo mới nhất cũng cho thấy số ca tử vong do dịch bệnh này ở Ấn Độ đã lên tới lần lượt 673.000 ca và 19.268 ca.

Mặc dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Ấn Độ đã quyết định mở cửa lại đền Taj Mahal - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại quốc gia Nam Á này, kể từ ngày 6-7. Thông báo của Bộ Du lịch Ấn Độ cho biết đền sẽ chỉ tiếp đón 5.000 du khách mỗi ngày, được chia làm 2 nhóm nhằm hạn chế việc tiếp xúc.

Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ cho biết các khu vực xung quanh đền Taj Mahal vẫn là địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao và phải duy trì các biện pháp hạn chế đi lại và giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Ngoài đền Taj Mahal, một số địa điểm du lịch nổi tiếng khác tại Ấn Độ cũng sẽ bắt đầu mở cửa trở lại trong thời gian tới. Ấn Độ hiện vẫn tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế, động thái này được đánh giá hướng tới thị trường du lịch nội địa khi hoạt động đi lại trong nước đang dần được nới lỏng.

Thủ đô Tokyo khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản trong ngày 6-7 đã ghi nhận 102 ca nhiễm Covid-19. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới vượt quá 100. Với các ca nhiễm mới nói trên, tổng số ca mắc Covid-19 tại thành phố này đã tăng lên thành 6.867 người, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ bùng phát đợt lây nhiễm thứ hai. Một số chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về khả năng thành phố này có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai và đề nghị chính quyền Thủ đô cân nhắc khuyến cáo người dân hạn chế đi ra đường nếu không cần thiết hoặc không tới các khu vui chơi, giải trí về đêm.

Trước tình hình các ca nhiễm mới ngày càng tăng, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vẫn khẳng định chưa cần thiết phải tái ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh trong thời gian tới. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ theo dõi sát tình hình để đưa ra các phản ứng phù hợp trong các tuần sắp tới. Đến ngày 6-7, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 19.522 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 977 trường hợp tử vong.

Thái Lan thành lập đơn vị cảnh sát đặc nhiệm về Covid-19

Thái Lan hơn 1 tháng qua không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng vẫn còn các trường hợp “nhập khẩu”. Chính phủ nước ngày đã cho phép các hoạt động kinh doanh, vui chơi giải trí và sinh hoạt cộng đồng. Tính đến ngày 6-7, Thái Lan ghi nhận gần 3.170 ca nhiễm, trong đó có 58 người tử vong và 58 bệnh nhân đang được điều trị, số còn lại đã chữa khỏi.

Tờ Bangkok Post ngày 6-7 dẫn một nguồn tin cho biết, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đang xúc tiến thành lập đơn vị đặc nhiệm để truy dấu du khách bị mắc Covid-19, trong bối cảnh nước này chuẩn bị mở lại các tuyến đường bay du lịch quốc tế.

Cục Điều tra Trung ương (CIB) sẽ phụ trách việc truy dấu các du khách. Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Chakthip Chaijinda chỉ định người đứng đầu CIB Sutin Suppuang thành lập “Đơn vị Điều tra Covid-19”, nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong tương lai. Đơn vị này có nhiệm vụ ngăn chặn Covid-19 xâm nhập Thái Lan thông qua du khách nước ngoài hoặc người dân Thái hồi hương.

Trung tướng Sutin xác nhận thông tin về đơn vị nói trên và cho biết ông đã có kế hoạch chi tiết cách thức hoạt động, ngay cả khi chính phủ vẫn chưa mở lại các đường bay quốc tế. Theo ông Sutin, đơn vị này sẽ chủ yếu hoạt động tại các điểm du lịch và cửa ngõ giao thông. Thành viên của đơn vị đặc nhiệm mới sẽ được tuyển chọn từ lực lượng cảnh sát hàng hải, cảnh sát tuần tra đường cao tốc và cảnh sát chống tội phạm về môi trường.