Tây Ban Nha thiết lập thu nhập cơ bản vĩnh viễn. Vào tối 5-4, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calviño cho biết, chính phủ đang xây dựng kế hoạch phát tiền mặt, có thể là dành cho người thu nhập thấp. Việc này không chỉ để ứng phó với đại dịch bất thường mà còn tồn tại mãi. Đan Mạch trả 75%-90% tiền lương cho chủ sử dụng lao động, trong 13 tuần, từ giữa tháng 3-2020. Các công ty chỉ có thể nhận khoảng 3.288 USD/tháng/người nếu không sa thải công nhân và còn được trả hộ chi phí cố định như thuê mặt bằng… Kế hoạch này có thể tiêu tốn 13% tổng sản phẩm quốc nội của Đan Mạch. Hà Lan chi trả tới 90% tiền lương cho doanh nghiệp thua lỗ. Các công ty Hà Lan suy giảm ít nhất 20% doanh thu có thể nộp đơn xin tài trợ. Chính phủ sau đó sẽ trang trải tiền lương trong 3 tháng tới. Tuy nhiên, điều kiện nhận tài trợ là họ không được sa thải nhân công. Chính phủ Anh lần đầu tiên trả hộ tới 80% lương lao động. Khoảng 5 triệu lao động tự do hoặc tự kinh doanh như lái xe taxi, công nhân xây dựng, chủ nhà hàng, quán cà phê… ở Anh nếu gặp khó khăn có thể được chi tới 3.000 USD/tháng. 16 tiểu bang ở Đức đều trợ cấp cho chủ doanh nghiệp nhỏ và lao động tự do. Khoản viện trợ là sự kết hợp giữa quỹ của mỗi bang cùng gói cứu trợ chống Covid-19 của liên bang. “Tiền được phát nhanh một cách đáng ngạc nhiên và tất cả đều được tổ chức tốt”, Laurenz Bostedt, một nhiếp ảnh gia tự do, cho biết. Italia phát 650 USD cho lao động thời vụ và tự kinh doanh. Số tiền này để người dân yên tâm ở nhà, dù đỉnh điểm dịch bệnh có thể đã qua. Chỉ 1 ngày sau khi ứng dụng cho quỹ cứu trợ nói trên mở ra, trang web của nó đã bị sập vì quá nhiều người truy cập. Ở Bỉ, người lao động tự làm chủ có thể nhận thu nhập thay thế trong tháng 3 và tháng 4. Mỗi khu vực có một định mức riêng, riêng Brussels hỗ trợ cho người lao động bị ngừng việc trong ít nhất 7 ngày. Pháp đang hỗ trợ người lao động tự do lên tới 1.600 USD. Khoảng 600.000 công dân Pháp có thể nhận được tiền trợ cấp nếu lệnh phong tỏa khiến họ không thể làm việc hoặc giảm 70% thu nhập từ kinh doanh. Ngoài ra, Pháp cũng đang chi 50 tỷ USD để trả cho các doanh nghiệp giữ chân người lao động. “Chiến lược của châu Âu là không sa thải hoặc đóng cửa công ty, để khi kiểm soát được dịch, nền kinh tế có thể tái khởi động ngay lập tức”, ông Patrick Artus, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Natixis có trụ sở ở Paris cho biết. Mỹ hỗ trợ mỗi người tấm séc 1.200 USD. Đối với những người sử dụng tiền gửi trực tiếp, tiền sẽ đến vào giữa tháng 4-2020. Tuy nhiên, không phải ai cũng đều nhận được 1.200 USD bởi tiền cứu trợ cũng được phân chia nhiều mức. Hàn Quốc chi trả từ 70% tiền lương trở lên. Tiền hỗ trợ 1 lần này áp dụng cho chủ kinh doanh, người lao động tư do hoặc bán thời gian. Ireland hỗ trợ khẩn cấp hàng tuần cho chủ kinh doanh và lao động mất việc. Khoản thanh toán khoảng 220 USD/tuần và chỉ 3 ngày sau khi có thông báo, hơn 58.000 người đã đăng ký yêu cầu hỗ trợ. Tại Australia, hơn 6 triệu người có thu nhập thấp sẽ được phát 750 USD/ người. “Đó là cách thức bơm tiền vào nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tới lượt mình, mọi người có thể tiếp tục tham gia tích cực vào nền kinh tế và có niềm tin lớn hơn trong tương lai”, Thủ tướng Scott Morrison cho biết. Singapore lần thứ hai phát tiền cho dân. Đầu tháng 4-2020, chính phủ Singapore tung ra gói cứu trợ thứ hai, trong đó phát thêm 300 SGD (hơn 200 USD) cho mỗi người lớn, nâng tổng số tiền mỗi người Singapore được nhận lên 600 SGD. Họ cũng hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại tới 75% tổng mức lương. Tương tự, Malaysia đang hỗ trợ trực tiếp cho lao động một số ngành bị ảnh hưởng nặng từ dịch bệnh như lái xe buýt và taxi, hướng dẫn viên du lịch, lao động nhập cư và nhân viên y tế…

