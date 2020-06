Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc cựu cố vấn An ninh quốc gia Bolton là "kẻ phản bội nước Mỹ"

ANTD.VN - Trước khi cuốn sách với tên gọi "The Room where it happened: A White House memoir" (tạm dịch là Bên trong căn phòng diễn ra mọi chuyện: Hồi ký Nhà Trắng) của cựu cố vấn An ninh quốc gia John Bolton được xuất bản, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gọi ông này là “kẻ phản bội nước Mỹ”.