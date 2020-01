Nghị viện Iraq chấp thuận yêu cầu quân đội nước ngoài rời khỏi lãnh thổ

Trong một phiên họp bất thường diễn ra vào hôm 5-1, nghị viện Iraq đã bỏ phiếu đế chấm dứt thỏa thuận với liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

“Chính quyền cam kết sẽ đảo ngược yêu cầu giúp đỡ từ liên quân chống khủng bố do sự chấm dứt của chiến dịch quân sự tại Iraq và việc giành được chiến thắng trước phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Chính quyền Iraq phải cố gắng chấm dứt sự hiện diện của binh lính nước ngoài trên lãnh thổ và cấm họ sử dụng không, địa và hải phận vì bất kì lí do gì”, nghị quyết trên cho hay.

Nghị viện Iraq ủng hộ yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi lãnh thổ

Theo tờ Sky News, Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mahdi chính là người đã yêu cầu nghị viện ra lệnh cho binh lính nước ngoài rút khỏi quốc gia này. Ông cho rằng, điều này sẽ tốt cho Iraq và quan hệ Washington – Baghdad sẽ không bị ảnh hưởng. Hai lựa chọn đang được cân nhắc sẽ là rút quân ngay lập tức và hoàn toàn hoặc rút quân từng bước.

“Là thủ tướng và chỉ huy quân đội lâu năm, tôi đề nghị phương án thứ nhất. Bất chấp những khó khăn chúng ta có thể gặp phải, lựa chọn này sẽ tốt hơn cho Iraq. Nó sẽ khiến chúng ta sắp xếp lại được mối quan hệ giữa Mỹ và quốc gia khác, đồng thời duy trì được chủ quyền”, Thủ tướng Mahdi cho hay.

Iraq là đối tác của Mỹ trong hoạt động chống khủng bố, tuy nhiên, vẫn giữ mối quan hệ hợp tác với Iran. Vụ không kích của Mỹ nhằm vào tướng Soleimani đã khiến Iraq phải chỉ trích đây là việc làm xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền.