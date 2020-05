Hôm 30-4, khoảng 400 đến 700 người tập trung trước tòa nhà nghị viện bang Michigan. Một số người mang theo biểu ngữ với những thông điệp phản đối lệnh phong tỏa. Người biểu tình tập trung tại sảnh tòa nhà ở Lansing, không ai đeo khẩu trang nhưng một số dùng khăn che mặt. Cảnh sát bang ngăn chặn họ xông vào phòng họp. Thống đốc Gretchen Whitmer đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Michigan vào tháng 3. Lệnh phong tỏa yêu cầu người dân ở trong nhà hết hạn vào cuối ngày 30-4. Tuy nhiên, đến ngày 1-5, Thống đốc Whitmer đã ký ban hành lệnh tình trạng khẩn cấp mới cho đến ngày 28-5. “Cuộc khủng hoảng này chưa kết thúc, tất cả các dữ liệu khoa học cho thấy chúng ta chưa hết rủi ro. Bằng cách từ chối gia hạn tuyên bố khẩn cấp và thảm họa, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đang khiến nhiều sinh mạng gặp nguy hiểm”, Thống đốc Michigan khẳng định Ngày 30-4, đúng lúc các nhà lập pháp của tiểu bang Michigan đang nhóm họp tại tòa nhà nghị viện thì người biểu tình tràn vào. Tòa nhà nghị viện Michigan đã đóng cửa đối với khách du lịch, nhưng khi đó, hàng chục người biểu tình, một số mang theo súng người được phép vào bên trong. Bang này cho phép công khai mang súng vào tòa nhà nghị viện. Trung úy Brian Oleksyk, phát ngôn viên của cảnh sát bang cho biết, khi đã vào trong, họ hát quốc ca và kêu gọi “hãy để chúng tôi đi làm” Một thông điệp khác được đăng trên mạng xã hội Facebook viết: “Chúng tôi tin rằng mỗi người Mỹ và mỗi người Michigan có quyền được làm việc hỗ trợ gia đình, di chuyển tự do, tụ tập tôn giáo và các mục đích khác”. Kể lại sự việc, Thượng nghị sĩ bang Dayna Polarhanki đã viết trên Twitter rằng “những người đàn ông với súng trường la hét với chúng tôi”. “Một số đồng nghiệp của tôi phải mặc áo chống đạn. Tôi chưa bao giờ thấy phải cảm ơn lực lượng an ninh nghị viện như ngày hôm nay”, bà Dayna Polarhanki viết thêm Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 1 ngày sau khi tòa án Michigan ra phán quyết rằng, lệnh ở nhà do Thống đốc Whitmer đưa ra hôm 24-3 không vi hiến. Đây là lần thứ 2 trong tháng những người biểu tình yêu cầu bà Whitmer dỡ lệnh phong tỏa. Văn phòng Thống đốc cho biết, khi xảy ra vụ việc, bà Gretchen Whitmer không có mặt ở đó Cảnh sát tiểu bang đã thực hiện 1 vụ bắt giữ bên ngoài Tòa nhà nghị viện khi một người biểu tình bị cáo buộc tấn công người khác. Đám đông này đã giải tán lúc 5h chiều cùng ngày. Theo thống kê, hơn 41.000 người ở Michigan đã bị nhiễm Covid-19 và ít nhất 3.789 người đã chết. Số ca tử vong ở bang này đứng thứ ba trên toàn nước Mỹ Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở Michigan kể từ khi hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đổ ra đường kêu gọi “Mở lại nước Mỹ” vào 2 tuần trước

