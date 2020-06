Nghị sĩ Australia bị khám nhà do cáo buộc làm việc cho Trung Quốc

Nghị sĩ Moselmane thuộc đảng Lao động đối lập cho biết, ông sẽ hợp tác với Cảnh sát Liên bang Australia trong cuộc điều tra của họ nhưng cũng thực hiện quyền giữ im lặng.

Là một người nhập cư Lebanon, ông Moselmane, 55 tuổi, từng làm thị trưởng một khu đô thị ở Sydney trước khi ông được bầu vào Quốc hội năm 2009. Hồi tháng 4-2020, ông Moselmane đã từ chức trợ lý Chủ tịch cơ quan thượng viện New South Wales sau khi ca ngợi phản ứng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong đại dịch coronavirus.

Khi đó, nghị sĩ Moselmane nói rằng ông Tập Cận Bình đã thể hiện sự chỉ đạo không khoan nhượng và quyết đoán. Ngày 29-6, ông này nhắc lại, quan điểm của ông về việc Trung Quốc xử lý đại dịch phù hợp với quan điểm của Tổng thống Mỹ và quan chức Tổ chức Y tế Thế giới.

Australia đã cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào chính trị nội bộ nước này. Các cáo buộc đã làm căng thẳng quan hệ song phương và khiến Australia năm 2018 thông qua luật an ninh quốc gia mới nhằm ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào chính trị trong nước và hành vi gián điệp công nghiệp cho thế lực nước ngoài sẽ bị quy vào tội phạm hình sự.

Căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc càng tăng cao liên quan đến đại dịch Covid-19. Những tuần gần đây, Trung Quốc đã cấm thịt bò và lúa mạch nhập khẩu từ Australia và cảnh báo công dân không đến thăm Australia. Các biện pháp được cho là hình phạt vì Australia ủng hộ cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc và sự lây lan của đại dịch.