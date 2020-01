Auschwitz là nơi khét tiếng nhất trong hệ thống trại tập trung mà Đức Quốc xã từng xây dựng trên khắp châu Âu. Nó được vận hành ở Ba Lan, nơi có dân số Do Thái đông nhất châu Âu và là trung tâm của một mạng lưới đường sắt cho phép Đức quốc xã dễ dàng vận chuyển người Do Thái từ khắp nơi trên lục địa. Auschwitz trong thực tế là 2 khu trại, trại 1 được xây trong một căn cứ quân sự cũ của Ba Lan, còn trại 2 hay Birkenau, lớn hơn nhiều, được phát xít Đức gọi là “Giải pháp cuối cùng” Người ta ước tính rằng 1,3 triệu người đã được đưa đến Auschwitz và 1,1 triệu người đã chết ở đó bao gồm 960.000 người Do Thái, 74.000 người Ba Lan, 21.000 người Roma, 15.000 tù nhân chiến tranh của Liên Xô và 15.000 người châu Âu khác. Ngay lối vào Auschwitz, Đức quốc xã đã chọn những người có thể sử dụng làm lao động cưỡng bức. Những người còn lại như người già, phụ nữ, trẻ em đã bị sát hại ở Auschwitz Các tù nhân nếu không bị hành quyết đồng loạt thì cũng chết vì đói, kiệt sức, bệnh tật, đánh đập hoặc bị giết trong các thí nghiệm y tế. Các tù nhân của trại tập trung Auschwitz-Birkenau sau khi được giải phóng vào tháng 1-1945 Trẻ em tại Auschwitz được giải phóng vào tháng 1-1945, vẫn còn thấy rõ những con số được xăm trên cánh tay của các tù nhân nhỏ tuổi Đây là một em bé được quân Liên Xô cứu sống tháng 1-1945. Những hình ảnh vô cùng xúc động này được phát hành nhân kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz. Tàn tích của lò hỏa thiêu và buồng khí số 2 phía sau trại Auschwitz II-Birkenau ở Brzezinka, Ba Lan, ảnh được chụp vào năm 1945 Khi quân đội Liên Xô tìm kiếm khắp khu trại, họ đã phát hiện 648 xác chết, 600 tù nhân trong trại lao động nô lệ và khoảng 7.000 tù nhân ở trại chính Hình ảnh trích từ bộ phim “Biên niên sử giải phóng trại Auschwitz” do nhà quay phim quân đội Liên Xô thực hiện cho thấy một cảnh trên không của trại Auschwitz II-Birkenau ở Brzezinka, Ba Lan, vào tháng 1-1945 Đồ đạc cá nhân còn sót lại sau những cuộc tàn sát hàng loạt vào năm 1945 tại Auschwitz-Birkenau ở Oswiecim, Ba Lan. Toàn cảnh nhà máy Buna-Werke tại trại tập trung Auschwitz III-Monowitz ở Monowice gần Oswiecim, Ba Lan, được chụp vào năm 1945 Khu số 10 này là nơi các tù nhân được sử dụng làm đối tượng thử nghiệm cho các bác sĩ thời phát xít Đức Đặc biệt ám ảnh là lượng lớn chân tay giả còn sót lại trong các hiện vật chồng chất ở nơi này. Rất nhiều người Do Thái bị phát xít Đức tàn sát từng chiến đấu trong Thế chiến I, trong đó cho cả nước Đức Auschwitz chứa 5 lò hỏa thiêu, do công ty kỹ thuật Đức Töpf và Sons thiết kế, có khả năng xử lý 4.756 thi thể một ngày. Tổng cộng khoảng 6 triệu người Do Thái châu Âu đã chết trong cuộc diệt chủng này.Từ năm 1947,Auschwitztrở thành bảo tàng cung cấp thông tin, kiến thức cho người dân khắp thế giới về sự tàn bạo của Đức quốc xã. Auschwitz ngày nay là một nghĩa trang lớn, một khu tưởng niệm lịch sử. Đó cũng là nơi người Do Thái hành hương để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và ghi nhớ tội ác của quân phát xít Đức Ngày nay, những người sống sót chủ yếu đã 80 - 90 tuổi, một số hiện đang sống ở Đức, Ba Lan, Thụy Điển, Nga, Mỹ và Israel. Họ luôn nhắc nhở con cháu về ngày 27-1 cũng như ký ức không thể nào quên trong quá khứ

