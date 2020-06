Các hoạt động biểu tình ở Mỹ phản đối tình trạng phân biệt đối xử sau cái chết của công dân Mỹ gốc Phi George Floyd tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota cuối tuần này đã diễn ra với quy mô lớn nhất trong vòng 2 tuần qua Các bang như Chicago, Washington, DC và New York đều chứng kiến các nhóm lớn tụ tập tuần hành và tất cả đều bình yên vào chiều 6-6 (tức sáng 7-6 giờ Hà Nội) Tại thành phố Dallas thuộc bang Texas, hàng trăm người đã có mặt tại một buổi lễ ở nhà thờ để nguyện cầu hòa bình và đoàn kết. Lệnh giới nghiêm tại Dallas đã được dỡ bỏ do tình trạng biểu tình bạo loạn đã không còn Còn tại thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana, hàng trăm người đã xuống đường để bày tỏ sự bất bình trước nạn lạm dụng vũ lực của cảnh sát. 1 ngày sau khi chính thức được đề cử là ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ ủng hộ cải cách trong ngành cảnh sát và các chính sách cụ thể để đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc nếu được bầu làm Tổng thống vào tháng 11 này. Cùng ngày tại Đức, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố như Berlin, Humburg, Frankfurt/Main, München, Köln, Stuttgart... để chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Một số cuộc biểu tình ở Đức có xu hướng “biểu tình im lặng”, khi đoàn người tuần hành im lặng trong thời gian 8 phút 46 giây để tưởng nhớ Floyd, đúng bằng khoảng thời gian người này bị cảnh sát ở Minneapolis chẹn cổ dẫn đến tử vong do ngạt thở hôm 25-5 vừa qua. Tại Berlin, khoảng 15.000 người đã tham gia biểu tình, mặc dù hoạt động biểu tình được lên kế hoạch chỉ có khoảng 1.500 người dự do các hạn chế phòng ngừa đại dịch Covid-19 Tuy nhiên, sau đó, một nhóm người quá khích đã ném đá và chai lọ vào cảnh sát và người qua đường, khiến 28 cảnh sát Berlin bị thương. Cảnh sát Thủ đô cho biết, 93 người đã bị bắt Tại thủ đô Paris và nhiều thành phố khác của Pháp, hàng chục nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành để tưởng nhớ công dân Mỹ George Floyd. Bất chấp lệnh cấm tụ tập trên 10 người do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, những người biểu tình vẫn xuống đường ở các khu vực gần Tháp Eiffel, hưởng ứng các cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Theo ước tính của Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 23.300 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên cả nước, trong đó riêng tại Paris là 5.500 người. Trong khi đó, những hình ảnh mới nhất từ London cho thấy, các cuộc biểu tình ủng hộ phong trào “Người da màu xứng đáng được sống” trở nên hỗn loạn và nguy hiểm Người biểu tình quá khích tấn công đội kỵ binh, khiến một số cảnh sát ngã ngựa bị thương, còn ngựa của cảnh sát hoảng sợ, lao cả vào đám đông Cảnh sát London đã rất vất vả để vãn hồi trật tự Làn sóng biểu tình sau cái chết của công dân Mỹ George Floyd cũng tiếp tục lan tới các nước như Ireland, Australia, CH Czech hay Tunisia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Australia Mahias Cormann ngày 7-6 tuyên bố những người biểu tình “liều lĩnh và vô trách nhiệm” vì vi phạm các quy tắc giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19

