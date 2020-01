Nga xác nhận những người thiệt mạng trong vụ cháy ở ngoại ô Matxcơva là công dân Việt Nam

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng

Hãng thông tấn TASS cho biết, theo thông tin ban đầu, những người chết do hỏa hoạn trong các “xưởng trồng rau” ở làng Nesterovo thuộc quận Ramensky, tỉnh Matxcơva là người Việt Nam, song những người này không đăng ký tại Liên bang Nga. Ông Suprunovsky được TASS dẫn lời thông báo: “Thi thể 8 người được tìm thấy trong vụ hỏa hoạn. Có lẽ họ là công dân Việt Nam. Theo thông tin của chúng tôi, họ không đăng ký (cư trú)”.



Ông Suprunovsky xác nhận chập điện có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Một nguồn tin cảnh sát Nga cho biết những người thiệt mạng gồm 1 phụ nữ và 7 người đàn ông. Một người phụ nữ khác đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và được các nhân viên điều tra thẩm vấn.

Cơ quan điều tra tỉnh Matxcơva thông báo với TASS rằng nguyên nhân vụ cháy là do hệ thống điện không được bảo trì theo quy định và đã khởi tố một vụ án hình sự. Cơ quan điều tra tỉnh Matxcơva thông báo: “Theo dữ liệu ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn là do lỗi trong hệ thống dây điện. Đã khởi tố một vụ án hình sự vì 8 người thiệt mạng trong vụ cháy khu nhà kính theo Khoản 3, Điều 109 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (gây chết người do sơ suất 2 người trở lên)”. Các nhà điều tra cũng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc.