Nga phản ứng về tuyên bố nắm quyền điều hành Libya của tướng Haftar

ANTD.VN -Matxcơva bị bất ngờ trước tuyên bố nắm quyền điều hành Libya của tướng Haftar - Chỉ huy quân đội ở miền Đông Libya (LNA), cho rằng, điều này không phù hợp với các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Hoàng Nguyễn (Theo The Moscow Times)

Tướng Khalifa Haftar

"Việc tướng Haftar - Chỉ huy LNA tuyên bố nắm quyền điều hành Libya đã khiến chúng tôi rất ngạc nhiên.Có những quyết định của hội nghị thượng đỉnh tại Berlin, và quan trọng nhất là Nghị quyết 2510 của HĐBA LHQ trước hết nên được thực hiện bởi chính Libya, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và Tổng thư ký LHQ", một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga nói.



Bộ này đồng thời bày tỏ ủng hộ đối thoại nội bộ ở Libya thay vì giải pháp quân sự.

Trước đó trong cùng ngày, Điện Kremlin cho hay, Nga vẫn duy trì cam kết tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại Libya thông qua đối thoại chính trị và ngoại giao.

Hội nghị Berlin về Libya được tổ chức vào ngày 19-1-2020 trên cơ sở sáng kiến của Thủ tướng Đức Angela Merkel với sự tham gia của lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Angeria, Ai Cập, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, CHDC Congo, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Liên minh châu Phi, Liên đoàn Arab, Liên minh châu Âu và Tổng Thư ký LHQ.

Hội nghị đã thông qua văn kiện kêu gọi chấm dứt can thiệp vào tình hình Libya và thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Libya, do người Libya dẫn dắt và làm chủ. Nghị quyết 2510 do Anh chủ trì soạn thảo.

Hôm 27-4, tướng Haftar đã tuyên bố huỷ bỏ thoả thuận chính trị do LHQ bảo trợ và sẽ đứng ra điều hành đất nước với lý do người dân đã “ủy nhiệm” ông làm điều đó.