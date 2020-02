Nga lên án khi Mỹ nói có thể thỏa thuận với phiến quân HTS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

“Nhóm khủng bố HTS (trước đây là Mặt trận al-Nusra) đã chính thức bị Liên Hợp quốc (LHQ) cũng như Mỹ đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Mỹ dường như cố tình quên đi điều này. Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Washington, bao gồm cả Đại diện đặc biệt của Mỹ tham gia tại Syria James Jeffrey, coi HTS không phải là một tổ chức khủng bố, và có thể thiết lập để đối thoại với chúng trong một số trường hợp”, Ngoại trưởng Nga nói trong một cuộc họp báo hôm 24-2.

Ông Lavrov cho biết thêm, Nga đã nhiều lần nghe được các gợi ý thỏa thuận với khủng bố từ phía Mỹ, và coi đây là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Ngày 24-9-2014, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua Nghị quyết chống khủng bố do phía Mỹ soạn thảo trong đó nêu rõ, các nhóm khủng bố bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), các chi nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và các nhóm tách ra từ mạng lưới này bao gồm Mặt trận al-Nusra...