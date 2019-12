Nga không có kế hoạch buộc Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí

Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov

Nga tôn trọng mong muốn của Trung Quốc

Theo ông Lavrov, vào tháng 6-2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START mới), sẽ hết hạn vào năm 2021.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ ra rằng, Trung Quốc cần thiết phải tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Tổng thống Putin nói Nga đã tham khảo ý kiến của Trung Quốc, và Bắc Kinh đã công khai bình luận về đề xuất của Mỹ. Trung Quốc cho rằng, lực lượng hạt nhân chiến lược của họ không thể so sánh với Nga và Mỹ, do vậy, họ thấy không có lý do gì để tham gia vào các cuộc đàm phán như vậy.

Chúng tôi nói với người Mỹ rằng, Trung Quốc đã xác định được vị trí của họ, và chúng tôi tôn trọng điều đó. Nếu Washington thấy việc Bắc Kinh tham gia vào các cuộc đàm phán là rất quan trọng, thì nên trực tiếp nói chuyện với họ", Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh.

"Về lý thuyết, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các cách tiếp cận đa phương, nhưng trong trường hợp này, Pháp và Vương quốc Anh cũng nên tham gia - nếu chúng ta nói về các cường quốc hạt nhân được công nhận chính thức. Cũng có những quốc gia không được công nhận. Quá trình này sẽ phải bắt đầu 1 ngày nhưng chúng tôi sẽ không buộc các đối tác chiến lược từ Trung Quốc tham gia đàm phán", ông Lavrov lưu ý.

Khi nói về khả năng gia hạn START mới, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh, vẫn chưa có gì rõ ràng, tuy nhiên, ông lưu ý rằng, Tổng thống Putin đã nói trong một cuộc họp gần đây với các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Nga rằng, Matxcơva "sẵn sàng gia hạn hiệp ước ngay lập tức mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".

Ngoại trưởng Nga đồng thời mong muốn Washington nên đưa ra một phản ứng có ý nghĩa, bởi vì, giống như Tổng thống Putin nói, nếu hiệp ước này biến mất, công cụ cuối cùng để kiểm soát vũ khí và đảm bảo sự ổn định chiến lược sẽ không còn nữa.

Hiệp ước START mới

Hiệp ước START mới được ký kết vào ngày 8-4-2010 tại Prague (Cộng hòa Czech) thay thế các hiệp ước về giảm trừ vũ khí hạt nhân chiến lược đã ký kết trước đó. Hiệp ước có hiệu lực ngày 5-2-2011, dự kiến sau 10 năm (tức đến tháng 2-2021) sẽ hết hiệu lực và có thể kéo dài đến năm 2026 nếu hai bên đồng ý.

Hiệp ước START mới quy định Mỹ và Nga phải cắt giảm 50% số đầu đạn hạt nhân chiến lược, hạn chế mỗi bên chỉ được triển khai 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa gồm tên lửa liên lục địa, tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm và từ máy bay ném bom hạng nặng.