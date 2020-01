Nga đánh giá cao vai trò của tướng Soleimani trong cuộc chiến chống IS ở Syria

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã đánh giá cao sự đóng góp của chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Qassem Soleimani, người vừa thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ ở sân bay Baghdad, trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Thiếu tướng Qassem Soleimani

"Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tướng Soleimani, cuộc kháng chiến vũ trang chống lại các nhóm khủng bố quốc tế IS và Al-Qaeda ở Syria và Iraq được tổ chức từ lâu trước khi xuất hiện cái gọi là liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo. Cá nhân tướng Soleimani có đóng góp không nhỏ trong cuộc chiến chống IS trên lãnh thổ Syria. Điều đó là không phải bàn cãi", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo được công bố hôm 4-1-2020.

"Tướng Soleimani là một chỉ huy quân sự giàu kinh nghiệm, người có thẩm quyền và ảnh hưởng đáng kể ở khắp Trung Đông. Việc Mỹ giết chết tướng Soleimani sẽ dẫn đến sự leo thang căng thẳng chính trị-quân sự ở khu vực này, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống an ninh toàn cầu", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào đoàn xe chở quan chức này tại sân bay quốc tế ở Thủ đô Baghdad. Hoạt động quân sự này được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.