Những ngày này, đại dịch Covid-19 toàn cầu đã làm cho con người ta phải sống xa nhau. Trong ảnh: Người Berlin thực hiện lời khuyến cáo từ chính phủ Đức về việc giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc Tờ Thời báo New York gần đây đã tung hàng chục nhiếp ảnh gia để chụp các không gian công cộng mùa dịch Covid-19 này. Trong ảnh: Ga tàu điện ngầm ở Munich, Đức không một hành khách Các dãy hàng cà phê dọc theo Navigli ở Milan từng kín khách ngồi bên kênh đào giờ đóng cửa im lìm. Quảng trường Thời đại biến thành là một thị trấn ma Và đây là hình ảnh về giờ cao điểm ở London, nước Anh Các bức ảnh về những địa danh nổi tiếng trên thế giới đều giống nhau ở một điểm: Sự vắng lặng. Trong ảnh: Sân bay quốc tế Haneda Tokyo, Nhật Bản khi thế giới ngừng du lịch Biển không đổi, nhưng gần như không còn nhận ra một bãi biển ở Santa Monica, Los Angeles, Mỹ Nhà hàng Americana Diner ở West Orange, New Jersey, Mỹ mở cửa nhưng chỉ phục vụ khách mang về Một số địa điểm được chụp đều là địa danh xuất hiện trong các sách giáo khoa lịch sử nghệ thuật hay các tạp chí du lịch. Trong ảnh: Siem Reap, Campuchia - không còn khách tới thăm đền Angkor Wat, và phố đi bộ Pub Street cũng chung số phận Chúng cũng gợi lên vẻ đẹp của tàn tích còn trong ký ức của những người thích khám phá các nền văn minh đã mất. Trong ảnh: Khu đền Yogyakarta, Indonesia chỉ còn những người bảo vệ Trong ảnh: Khung cảnh nhìn từ Spanish Steps ở Rome, Italy Không gian công cộng có nguồn gốc từ agoras trong tiếng Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là tập hợp, có thể hiểu là quảng trường hoặc không gian mở ở trung tâm thị trấn hoặc thành phố ngày nay. Trong ảnh: Bầy chim bồ câu tự do trên đại lộ Las Ramblas, Barcelona, Tây Ban Nha Các quảng trường công cộng và các không gian khác luôn là thỏi nam châm đầy hấp dẫn để con người ta tìm đến để tìm nguồn cảm hứng.Trong ảnh: Một địa điểm “check-in” nổi tiếng ở Hồng Kông, Trung Quốc Nhưng dịch Covid-19 bóp nghẹt hoạt động đông người, tiệc tùng. Trong ảnh: Paris, cảnh còn đây, người nơi nao… Hoàng hôn vắng lặng trước cửa nhà hát Opera House ở Sydney, Australia Buổi tập dượt cuối cùng ở nhà hát Matxcơva, Nga chỉ có ghế trống, màn biểu diễn chính thức đã chuyển sang hình thức trực tuyến Những hình ảnh đầy ám ảnh giống như trong các bộ phim về bệnh dịch và ngày tận thế. Trong ảnh: Cảnh vắng lặng tại hội chợ Red Fort ở New Delhi, Ấn Độ Một quán ăn vắng lặng trong một khu phố vốn nổi tiếng với cuộc sống về đêm ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đường phố Bangkok và mối lo ngại Covid-19 toàn cầu Một thoáng Seoul trong bối cảnh Hàn Quốc nhiều tuần trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc lục địa Tàu hỏa ở Pakistan mùa vắng khách Nơi có thể quan sát toàn cảnh thành phố Yangon, Myanmar không còn du khách Cầu vượt không có phương tiện nào tại thành phố Bogotá, Colombia Năm mới theo lịch Ba Tư đầy ảm đạm đến với Tehran, Iran Tuy vậy, sự vắng vẻ hiện tại, do yêu cầu về sức khỏe cộng đồng, cũng nói lên một điều,ít nhấtchúng ta vẫn chưa mất khả năng đến với nhau vì lợi ích chung. Trong ảnh: Ngày thứ 2 Venezuela thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc Ca diễn cuối cùng trước khi một nhà hát ở São Paulo, Brazil đóng cửa Những hình ảnh này còn nhắc nhớ cho chúng ta rằng vẻ đẹp cảnh quan đòi hỏi có sự tương tác của con người. Hiển nhiên, các tòa nhà, khu hội chợ, nhà ga hay đền thờ không thể đẹp nếu cứ trống trải, hoang vắng Có thể nhận ra rằng, vẻ đẹp tự nhiên cần có sự góp mặt của con người và chúng sẽ đẹp hơn lên trong khoảnh khắc chúng ta trở lại.

Những ngày này, đại dịch Covid-19 toàn cầu đã làm cho con người ta phải sống xa nhau. Trong ảnh: Người Berlin thực hiện lời khuyến cáo từ chính phủ Đức về việc giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc Tờ Thời báo New York gần đây đã tung hàng chục nhiếp ảnh gia để chụp các không gian công cộng mùa dịch Covid-19 này. Trong ảnh: Ga tàu điện ngầm ở Munich, Đức không một hành khách Các dãy hàng cà phê dọc theo Navigli ở Milan từng kín khách ngồi bên kênh đào giờ đóng cửa im lìm. Quảng trường Thời đại biến thành là một thị trấn ma Và đây là hình ảnh về giờ cao điểm ở London, nước Anh Các bức ảnh về những địa danh nổi tiếng trên thế giới đều giống nhau ở một điểm: Sự vắng lặng. Trong ảnh: Sân bay quốc tế Haneda Tokyo, Nhật Bản khi thế giới ngừng du lịch Biển không đổi, nhưng gần như không còn nhận ra một bãi biển ở Santa Monica, Los Angeles, Mỹ Nhà hàng Americana Diner ở West Orange, New Jersey, Mỹ mở cửa nhưng chỉ phục vụ khách mang về Một số địa điểm được chụp đều là địa danh xuất hiện trong các sách giáo khoa lịch sử nghệ thuật hay các tạp chí du lịch. Trong ảnh: Siem Reap, Campuchia - không còn khách tới thăm đền Angkor Wat, và phố đi bộ Pub Street cũng chung số phận Chúng cũng gợi lên vẻ đẹp của tàn tích còn trong ký ức của những người thích khám phá các nền văn minh đã mất. Trong ảnh: Khu đền Yogyakarta, Indonesia chỉ còn những người bảo vệ Trong ảnh: Khung cảnh nhìn từ Spanish Steps ở Rome, Italy Không gian công cộng có nguồn gốc từ agoras trong tiếng Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là tập hợp, có thể hiểu là quảng trường hoặc không gian mở ở trung tâm thị trấn hoặc thành phố ngày nay. Trong ảnh: Bầy chim bồ câu tự do trên đại lộ Las Ramblas, Barcelona, Tây Ban Nha Các quảng trường công cộng và các không gian khác luôn là thỏi nam châm đầy hấp dẫn để con người ta tìm đến để tìm nguồn cảm hứng. Trong ảnh: Một địa điểm “check-in” nổi tiếng ở Hồng Kông, Trung Quốc Nhưng dịch Covid-19 bóp nghẹt hoạt động đông người, tiệc tùng. Trong ảnh: Paris, cảnh còn đây, người nơi nao… Hoàng hôn vắng lặng trước cửa nhà hát Opera House ở Sydney, Australia Buổi tập dượt cuối cùng ở nhà hát Matxcơva, Nga chỉ có ghế trống, màn biểu diễn chính thức đã chuyển sang hình thức trực tuyến Những hình ảnh đầy ám ảnh giống như trong các bộ phim về bệnh dịch và ngày tận thế. Trong ảnh: Cảnh vắng lặng tại hội chợ Red Fort ở New Delhi, Ấn Độ Một quán ăn vắng lặng trong một khu phố vốn nổi tiếng với cuộc sống về đêm ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đường phố Bangkok và mối lo ngại Covid-19 toàn cầu Một thoáng Seoul trong bối cảnh Hàn Quốc nhiều tuần trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc lục địa Tàu hỏa ở Pakistan mùa vắng khách Nơi có thể quan sát toàn cảnh thành phố Yangon, Myanmar không còn du khách Cầu vượt không có phương tiện nào tại thành phố Bogotá, Colombia Năm mới theo lịch Ba Tư đầy ảm đạm đến với Tehran, Iran Tuy vậy, sự vắng vẻ hiện tại, do yêu cầu về sức khỏe cộng đồng, cũng nói lên một điều, ít nhất chúng ta vẫn chưa mất khả năng đến với nhau vì lợi ích chung. Trong ảnh: Ngày thứ 2 Venezuela thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc Ca diễn cuối cùng trước khi một nhà hát ở São Paulo, Brazil đóng cửa Những hình ảnh này còn nhắc nhớ cho chúng ta rằng vẻ đẹp cảnh quan đòi hỏi có sự tương tác của con người. Hiển nhiên, các tòa nhà, khu hội chợ, nhà ga hay đền thờ không thể đẹp nếu cứ trống trải, hoang vắng Có thể nhận ra rằng, vẻ đẹp tự nhiên cần có sự góp mặt của con người và chúng sẽ đẹp hơn lên trong khoảnh khắc chúng ta trở lại.