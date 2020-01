Mỹ tiếp tục tung đòn trừng phạt mới với Iran

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, họ đã áp đặt lệnh trừng phạt vào công ty Triliance Petrochemical Co. Ltd và Sage Energy HK Limited có trụ sở tại Hong Kong, Peakview Industry Co Ltd có trụ sở ở Thượng Hải và Beneathco DMCC ở Dubai.

Lệnh trừng phạt này sẽ đóng băng tất cả tài sản của công ty trên nằm trong quyền hạn của luật pháp Mỹ và cấm các cá nhân, tổ chức Mỹ kinh doanh với những đối tượng này.

Mỹ tiếp tục chiến dịch áp lực tối đa đối với Iran

Ngoài ra, lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ cũng nhằm vào 2 công ty khác là Jiaxiang Industry Hong Kong Limited và Shandong Oiwangwa Petrochemical Co Ltd, cùng 2 cá nhân là Ali Bayandrian và Zhiqing Wang có liên hệ với những công ty trên.

Đây là bước đi mới nhất của Mỹ trong chiến dịch áp lực tối đa nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran để buộc nước này phải chấp nhận các điều kiện nghiêm ngặt hơn về chương trình phát triển hạt nhân.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran đã leo thang kể từ khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên quốc gia này. Mới nhất, Mỹ đã ám sát chỉ huy quân sự cấp cao Iran Quassem Soleimani tại Iraq vào hôm 3-1, điều khiến Tehran đáp trả bằng việc phóng 17 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ.