1 năm trước, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía Nam, một động thái cho phép chính quyền của ông thách thức Quốc hội và chuyển hàng tỷ USD từ các dự án quân sự sang xây dựng bức tường biên giới. Hôm 14-2-2020, Lầu Năm góc thông báo: “Bộ trưởng Quốc phòng phê duyệt 3,8 tỷ USD để xây khoảng 285km hàng rào bảo vệ biên giới” Số tiền này được chuyển từ các dự án quân sự, trong số đó có gần 1 tỷ USD từ các dự án đóng tàu của Hải quân Mỹ 2 dự án đóng tàu của Hải quânbị ảnh hưởng lần này gồm 1 tàu tấn công đổ bộ lớp America và 1 tàu vận tải viễn chinh lớp Spearhead. Lầu Năm góc đang lần lượt rút 650 triệu USD và 261 triệu USD từ 2 dự án này. Một dự án máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Hải quân cũng bị rút 180 triệu USD. Cùng với đó là một số dự án liên quan đến tiêm kích F-35, máy bay không người lái MQ-9 Reaper và nhiều tài sản khác. Trong số dự án trên, tàu tấn công đổ bộ lớn có thể mang theo Thủy quân lục chiến, cũng như các máy bay như F-35B Lightning II Joint Strike Fighter. Chúng đóng vai trò như các tàu sân bay hạng nhẹ nhằm tăng cường lực lượng tàu sân bay Dự án đóng tàu tấn công đổ bộ lớn có lẽ phải vài năm nữa mới khởi công. Lầu Năm góc hy vọng rằng sẽ được Quốc hội bù tiền trước khi dự án bắt đầu Trong đề xuất ngân sách tài chính năm 2021 của Hải quân Mỹ, tổng cộng có 8 dự án tàu, với 6 tàu chiến và giảm 4 tỷ USD trong các quỹ đóng tàu. Các nhà lập pháp mô tả đề xuất này không phù hợp với kế hoạch phát triển 355 tàu cho lực lượng Hải quân Mỹ Nhận xét về kế hoạch thay đổi ngân sách quốc phòng để ưu tiên xây bức tường biên giới, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Adam Smith cho biết, chính quyền đang “nhân đôi một chính sách tồi”. “Chính quyền Trump tuyên bố rằng trọng tâm của chiến lược quốc phòng là cạnh tranh với Nga và Trung Quốc nhưng thay vì đầu tư mua sắm, họ thà đổ thêm 3,8 tỷ USD vào bức tường ở biên giới phía Nam”, ông Adam Smith nói Bảo vệ động thái này, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper ngày 15-2 cho biết: “An ninh biên giới là an ninh quốc gia, và an ninh quốc gia là nhiệm vụ của chúng tôi” Cũng liên quan đến vấn đề an ninh biên giới, Tổng thống Donald Trump vừa cử 100 sỹ quan biên phòng, bao gồm một số đặc vụ của đơn vị chiến thuật ưu tú tương tự như đặc nhiệm SWAT, được gọi là BORTAC, tới 10 thành phố “nhạy cảm”. Theo New York Times, đặc nhiệm biên phòng BORTAC thường tiến hành các hoạt động rủi ro cao trong các khu vực nguy hiểm và khó khăn dọc biên giới có liên quan đến tội phạm bạo lực Các sĩ quan Biên phòng này sẽ giúp lực lượng thực thi pháp luật về nhập cư mở chiến dịch bắt giữ di dân trái phép ở 10 thành phố: Chicago, New York, San Francisco, Los Angeles, Atlanta, Houston, Boston, New Orleans, Detroit và Newark từ tháng 2 đến tháng 5-2020. Hãng tin AP nhận định, việc điều đặc nhiệm chuyên tuần tra biên giới đến các khu vực nội địa của nước Mỹ là “bất thường” Nhưng trên thực tế, đó là các thành phố hạn chế hợp tác hoặc hưởng ứng các hành động thực thi chính sách nhập cư của liên bang. Ông Trump và 10 thành phố kể trên thường đụng độ khi ông theo đuổi chính sách trấn áp nhập cư. Người phát ngôn của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới nói với New York Times rằng quyết định được đưa ra “nhằm tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư, bảo vệ an toàn công cộng và tăng cường an ninh quốc gia”.

1 năm trước, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía Nam, một động thái cho phép chính quyền của ông thách thức Quốc hội và chuyển hàng tỷ USD từ các dự án quân sự sang xây dựng bức tường biên giới. Hôm 14-2-2020, Lầu Năm góc thông báo: “Bộ trưởng Quốc phòng phê duyệt 3,8 tỷ USD để xây khoảng 285km hàng rào bảo vệ biên giới” Số tiền này được chuyển từ các dự án quân sự, trong số đó có gần 1 tỷ USD từ các dự án đóng tàu của Hải quân Mỹ 2 dự án đóng tàu của Hải quân bị ảnh hưởng lần này gồm 1 tàu tấn công đổ bộ lớp America và 1 tàu vận tải viễn chinh lớp Spearhead. Lầu Năm góc đang lần lượt rút 650 triệu USD và 261 triệu USD từ 2 dự án này. Một dự án máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Hải quân cũng bị rút 180 triệu USD. Cùng với đó là một số dự án liên quan đến tiêm kích F-35, máy bay không người lái MQ-9 Reaper và nhiều tài sản khác. Trong số dự án trên, tàu tấn công đổ bộ lớn có thể mang theo Thủy quân lục chiến, cũng như các máy bay như F-35B Lightning II Joint Strike Fighter. Chúng đóng vai trò như các tàu sân bay hạng nhẹ nhằm tăng cường lực lượng tàu sân bay Dự án đóng tàu tấn công đổ bộ lớn có lẽ phải vài năm nữa mới khởi công. Lầu Năm góc hy vọng rằng sẽ được Quốc hội bù tiền trước khi dự án bắt đầu Trong đề xuất ngân sách tài chính năm 2021 của Hải quân Mỹ, tổng cộng có 8 dự án tàu, với 6 tàu chiến và giảm 4 tỷ USD trong các quỹ đóng tàu. Các nhà lập pháp mô tả đề xuất này không phù hợp với kế hoạch phát triển 355 tàu cho lực lượng Hải quân Mỹ Nhận xét về kế hoạch thay đổi ngân sách quốc phòng để ưu tiên xây bức tường biên giới, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Adam Smith cho biết, chính quyền đang “nhân đôi một chính sách tồi”. “Chính quyền Trump tuyên bố rằng trọng tâm của chiến lược quốc phòng là cạnh tranh với Nga và Trung Quốc nhưng thay vì đầu tư mua sắm, họ thà đổ thêm 3,8 tỷ USD vào bức tường ở biên giới phía Nam”, ông Adam Smith nói Bảo vệ động thái này, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper ngày 15-2 cho biết: “An ninh biên giới là an ninh quốc gia, và an ninh quốc gia là nhiệm vụ của chúng tôi” Cũng liên quan đến vấn đề an ninh biên giới, Tổng thống Donald Trump vừa cử 100 sỹ quan biên phòng, bao gồm một số đặc vụ của đơn vị chiến thuật ưu tú tương tự như đặc nhiệm SWAT, được gọi là BORTAC, tới 10 thành phố “nhạy cảm”. Theo New York Times, đặc nhiệm biên phòng BORTAC thường tiến hành các hoạt động rủi ro cao trong các khu vực nguy hiểm và khó khăn dọc biên giới có liên quan đến tội phạm bạo lực Các sĩ quan Biên phòng này sẽ giúp lực lượng thực thi pháp luật về nhập cư mở chiến dịch bắt giữ di dân trái phép ở 10 thành phố: Chicago, New York, San Francisco, Los Angeles, Atlanta, Houston, Boston, New Orleans, Detroit và Newark từ tháng 2 đến tháng 5-2020. Hãng tin AP nhận định, việc điều đặc nhiệm chuyên tuần tra biên giới đến các khu vực nội địa của nước Mỹ là “bất thường” Nhưng trên thực tế, đó là các thành phố hạn chế hợp tác hoặc hưởng ứng các hành động thực thi chính sách nhập cư của liên bang. Ông Trump và 10 thành phố kể trên thường đụng độ khi ông theo đuổi chính sách trấn áp nhập cư. Người phát ngôn của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới nói với New York Times rằng quyết định được đưa ra “nhằm tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư, bảo vệ an toàn công cộng và tăng cường an ninh quốc gia”.