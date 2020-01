Mỹ kêu gọi Trung Quốc tham gia thỏa thuận hạt nhân 3 bên với Nga

“Chúng tôi nghĩ rằng, với việc kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10 năm tới, giờ đã đến lúc phải thảo luận 3 bên”, Robert Wood, đại sứ về giải trừ vũ khí của Mỹ, cho biết tại một hội nghị do Liên Hợp Quốc tổ chức ở Geneva.

Theo ông Wood, Mỹ đã thảo luận vấn đề này với Nga và hy vọng Moscow có thể giúp sức trong việc gây sức ép lên Trung Quốc nhằm đưa nước này vào vòng đàm phán.

Vào năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến một thỏa thuận hạt nhân mới với Nga và hy vọng Trung Quốc cũng sẽ tham gia, tuy nhiên, cho đến nay Bắc Kinh vẫn đang từ chối việc này.

Mỹ quan ngại kho vũ khí hạt nhân đang lớn dần của Trung Quốc

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này sẵn sàng tham gia đàm phán 3 bên, tuy nhiên, không muốn ép Trung Quốc phải thay đổi quan điểm của mình.

Trong khi đó, Trung Quốc đã nhiều lần lấy lí do rằng, số lượng vũ khí hạt nhân của họ đang ở mức thấp nhất để đảm bảo an ninh và không thể so sánh với Nga hay Mỹ.

Liên Hợp Quốc đã muốn xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân nhưng quá trình đàm phán đã kéo dài hơn 20 năm mà không đạt được kết quả nào khả quan.