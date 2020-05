Mỹ dọa đánh thuế Trung Quốc vì Covid-19, chứng khoán thế giới lại chao đảo

Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 400 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng mất khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 1-5.

Phần lớn thị trường châu Âu và châu Á đều đóng cửa vào hôm 1-5. Tuy nhiên, sàn giao dịch London vẫn làm việc với chỉ số FTSE 100 mất 2%, còn tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng giảm 3%.

Tình hình chứng khoán mất điểm nghiêm trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế với Trung Quốc vì dịch Covid-19. Ông cũng khẳng định rằng, thỏa thuận thương mại với Trung Quốc giờ chỉ có mức độ quan trọng thứ 2 sau việc giải quyết dịch bệnh.

Tổng thống Donald Trump có thể đánh thuế hàng hóa Trung Quốc vì dịch Covid-19

Trả lời phỏng vấn với phóng viên vào hôm 30-4, Tổng thống Donald Trump cho biết, có khả năng virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán bất chấp việc Trung Quốc và nhiều nước phủ nhận giả thuyết này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Bắc Kinh đang điều tra khả năng nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ Vũ Hán nhưng tổ chức này lại không được mời tham gia.

Hiện, Bắc Kinh chưa phản hồi với tín hiệu của WHO về việc tham gia điều tra nguồn gốc của loại virus chết người trên. Chính quyền Trung Quốc từng bảo vệ WHO khi Mỹ rút hết ngân sách tài trợ do cáo buộc tổ chức này bênh vực Bắc Kinh và thất bại trong việc cảnh báo thế giới về sự nguy hiểm củ bệnh dịch.