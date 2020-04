Một quan chức cấp cao IS bị bắt ở Đông Bắc Syria

ANTD.VN -Al-Masdar News ngày 16-4 đưa tin cho biết, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã bắt giữ một quan chức cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực Đông Bắc Syria trong tuần này.

Phiến quân IS ở Syria

Theo thông báo của SDF, các lực lượng của họ đã bắt giữ quan chức IS này trong một chiến dịch đặc biệt ở vùng nông thôn phía Nam tỉnh Al-Hasakah.

SDF không cho biết tên của người này, song nói rằng, quan chức IS bị bắt giữ là người chịu trách nhiệm về tài chính và trang bị cho các phần tử khủng bố trong khu vực.

Được biết, trong hoạt động này, SDF đã nhận được sự hỗ trợ từ các máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

SDF hiện đang tiến hành các hoạt động chống lại phiến quân IS ở phía Đông Bắc và phía Đông Syria, nhằm loại bỏ tàn dư cuối cùng của nhóm khủng bố ở khu vực phía Đông thung lũng sông Euphrates.

Trong một diễn biến có liên quan, một quan chức cấp cao của Mỹ mới đây cho biết, Washington muốn củng cố hơn nữa liên minh chống tổ chức khủng bố IS ở khu vực Đông Bắc Syria.

“IS vốn thường xuyên thực hiện các hành vi tàn ác chống lại các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó hầu hết là nhằm vào người Hồi giáo, tổ chức khủng bố này vẫn là ‘một con quái vật nhiều đầu’, và là mối đe dọa an ninh không chỉ tại Syria mà còn đối với nhiều nước khác trên thế giới, do vậy, Mỹ muốn củng cố hơn nữa liên minh chống IS ở quốc gia Trung Đông này”, quan chức Mỹ nói.