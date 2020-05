Ngày 13-5, Cơ quan Giám sát dịch vụ chăm sóc sức khỏe Liên bang Nga (Roszdravnadzor) cho biết, nước này vừa tạm dừng việc sử dụng mẫu máy thở mới sản xuất trong nước có tên Aventa-M. Aventa-M chỉ mới đưa vào sử dụng từ hôm 1-4, nhưng được cho là liên quan đến 2 vụ cháy bệnh viện gây chết người gần đây. Ngày 12-5, đám cháy tại bệnh viện Saint George ở St. Petersburg đã khiến 5 người thiệt mạng. Trong số này, 4 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực bằng máy trợ thở. Trước đó 3 ngày, một vụ hỏa hoạn tương tự cũng xảy ra tại một bệnh viện ở Thủ đô Matxcơva khiến 1 người thiệt mạng. Hiện các chuyên gia của Roszdravnadzor đang tiến hành kiểm tra chất lượng và độ an toàn của các máy thở trong 2 bệnh viện trên. Ngày 12-5, Phó Thủ tướng phụ trách y tế của Nga, bà Tatiana Golikova cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân các vụ hỏa hoạn. Một nguồn tin nói với hãng tin TASS rằng ngọn lửa bùng lên từ máy thở, gây hỏa hoạn cho cả phòng bệnh. Tháng trước, Rostec, tập đoàn sản xuất máy thở Aventa-M, cho biết các nhà máy của tập đoàn sẽ sản xuất 6.711 máy thở để điều trị bệnh nhân Covid-19, nhưng không công bố số lượng máy Aventa-M. Nhà máy kỹ thuật dụng cụ Ural (UPZ) ở Chelyabinsk, nằm cách Thủ đô Matxcơva 1.500km về phía Đông, xác nhận Aventa-M là một trong những sản phẩm của họ và đã được cung cấp cho bệnh viện Saint George. Một số khu vực của Nga, trong đó có St Peterburg cho biết, họ sẽ dừng sử dụng mẫu máy thở đang bị nghi ngờ. Tuy nhiên, nhà sản xuất kêu gọi mọi người không vội vã kết luận. Đáng chú ý, Aventa-M chính là dòng máy trợ thở mà Nga đã gửi sang Mỹ vào đầu tháng 4 để hỗ trợ nước này đối phó với đại dịch Covid-19. “Những máy thở đó chưa được triển khai tại các bệnh viện của Mỹ”, bà Janet Montesi, người phát ngôn Cơ quan quản lý Khẩn cấp của Mỹ (FEMA), cho biết. Được biết, những máy này được chuyển cho New York và New Jersey, những bằng nước Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch Covid-19 nhưng “đường cong đang phẳng khiến việc sử dụng những máy thở đó không cần thiết nữa”, bà Montesi nói. Các bang đang trả lại máy thở cho FEMA và kết luận điều tra của giới chức Nga sẽ quyết định việc Mỹ sử dụng những máy thở này như thế nào trong tương lai, Người phát ngôn của FEMA nói thêm. Nga dự trữ khá nhiều máy thở và gia tăng sản xuất thêm từ khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Ngày 13-5, Nga xác nhận 242.271 ca mắc và 2.212 trường hợp tử vong vì virus corona mới. Trong tuần này, điện Kremlin đã nới lỏng hạn chế để phần nào khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh mặc dù số ca nhiễm mới duy trì ở mức 10.000 ca mỗi ngày, khiến số ca mắc Covid-19 ở Nga cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ

