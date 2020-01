Đợt dịch do virus corona mới xuất hiện ở thành phố 11 triệu dân này vào tháng trước. Trong vài tuần, virus đã khiến 9 người thiệt mạng, hàng trăm người mắc bệnh và lây lan đến tận nước Mỹ. “Virus lạ” có thể lây nhiễm cho người và động vật, từ đó lan sang Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Mỹ. Ngày 21-1, tiểu bang Washington đã xác nhận trường hợp nhiễm virus mới đầu tiên trên đất Mỹ Các hoạt động mừng Tết Nguyên đán dự kiến thu hút hàng trăm nghìn người ở Vũ Hán đã bị hủy bỏ. Ở nhiều nơi như trung tâm thương mại, vốn tập trung đông người nhưng hiện giờ vắng tanh, hầu hết người dân ra đường đều đeo khẩu trang y tế Ở trung tâm thành phố, chợ bán buôn hải sản Huanan không một bóng người, những dãy quầy hàng đóng cửa đã lâu. Cảnh sát và nhân viên an ninh đeo khẩu trang đứng bảo vệ bên ngoài, ngăn mọi người đi vào khu vực cấm Chợ Huanan là địa danh nổi tiếng của Vũ Hán. Hàng năm, cứ đến dịp gần Tết, mọi người đều tới đây mua cá và hải sản cho các bữa tiệc Tết Nguyên đán với gia đình và bạn bè. Nhưng năm nay, nhà chức trách cho rằng động vật hoang dã được bán tại chợ này có khả năng là nguồn phát sinh chủng virus corona mới, cùng họ với virus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (SARS). Khu chợ đã đóng cửa kể từ ngày 1-1 để khử trùng, nhưng các cơ quan y tế chưa tìm ra động vật nào là nguồn gốc gây dịch bệnh. “Làm sao không lo lắng được chứ? Tình hình nghe có vẻ nghiêm trọng. Kiểu này chắc tôi không mua sắm gì được, ăn Tết với mì tôm thôi”, một tiểu thương buôn bán gần chợ hải sản Huanan nói Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong tuần này chính thức xác nhận, virus có thể lây truyền giữa người với người, mặc dù 2 tuần trước đó, Sở Y tế Vũ Hán vẫn khẳng định rằng “không có bằng chứng rõ ràng về việc virus mới lây truyền từ người sang người”. Chỉ tính riêng tại Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, 270 người được xác định nhiễm bệnh, 9 người đã chết. Trong khi, số ca nhiễm trên toàn Trung Quốc là 453 trường hợp Chính quyền thành phố hôm 21-1 đã công bố một loạt biện pháp mới để ngăn chặn dịch bùng phát, khi virus đã lan rộng ra hàng chục tỉnh trên khắp Trung Quốc. Các hãng du lịch ở Vũ Hán đã bị cấm đưa khách ra khỏi thành phố. Nhiệt kế hồng ngoại đã được lắp đặt tại sân bay, nhà ga xe lửa và bến tàu để đo nhiệt độ của hành khách rời khỏi thành phố kể từ ngày 14-1 Thành phố Vũ Hán có hơn 60 tuyến bay quốc tế, trong đó có các chuyến bay trực tiếp đến New York, San Francisco, Sydney, Paris và London cũng như hơn 100 chuyến nội địa. Đây cũng là trung tâm của mạng lưới đường sắt cao tốc. Những ngày này, nhân viên đường sắt thường dùng nhiệt kế để kiểm tra hành khách lên tàu Một số khách sạn trong thành phố cho biết họ cũng sàng lọc khách, kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu khách rửa tay trước khi bước vào Một cảm giác bất an tại thành phố 11 triệu dân này, bởi họ có thêm nỗi lo khác là dịp Tết Nguyên đán này, khoảng 450 triệu người dự kiến sẽ đi du lịch khắp Trung Quốc và quốc tế, trong đó khoảng 15 triệu người sẽ qua Vũ Hán Hôm 21-1, Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang nói với đài truyền hình CCTV rằng mọi người nên tránh thành phố này để ngăn chặn sự lây lan của virus. Các hãng du lịch đã hủy tour có qua Vũ Hán. Thậm chí, trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc còn xuất hiện tin đồn rằng thành phố này sẽ bị đưa vào tình trạng cách ly

