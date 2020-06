Lực lượng Mỹ và SDF chuẩn bị chiến dịch lớn chống IS ở Đông Syria

ANTD.VN -Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 4-6 cho biết, liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Đông Syria.

Các tay súng SDF

Theo SOHR, SDF và liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tập trung một lượng lớn các tay súng của họ ở vùng nông thôn Deir Ezzor và khu vực Al-Busayirah gần biên giới Iraq, sẵn sàng cho cuộc chiến chống IS ở Đông Syria.

Hoạt động an ninh do SDF đứng đầu này diễn ra vào thời điểm nhóm khủng bố IS đang cố gắng hồi sinh ở một số khu vực phía Đông sông Euphrates, trong đó có các tỉnh Homs, Al-Hasakah và Deir Ezzor.

Thời gian qua, phiến quân IS đã tiến hành nhiều cuộc tấn công chống lại quân đội Syria và SDF, khiến cả quân chính phủ và SDF phải tăng cường các biện pháp an ninh và các cuộc tấn công chống lại nhóm khủng bố.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Nga mới đây xác nhận, các tay súng khủng bố IS đã cho tăng cường hoạt động tấn công ở phía Đông Syria lợi dụng cơ hội dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành ở quốc gia Trung Đông này.

“Chúng tôi nhận thấy tình hình an ninh ở những khu vực không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Damascus ở phía Đông Bắc Syria đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. IS đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng cường hoạt động công kích”, hãng tin Al-Masdar News dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

“Chỉ trong 5 ngày giữa tháng 5-2020, các tay súng IS đã tiến hành hơn 20 vụ tấn công nhằm vào các lực lượng nguời Kurd ở tỉnh Deir Ezzor và Raqqa, cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm bị thương hơn 30 người khác”, bà Zakharova nhấn mạnh.

“Chúng tôi lo ngại trước những thông tin nói rằng, 7 tay súng IS bỏ trốn khỏi nhà tù ở trại Al-Hawl. Trên thực tế, điều này còn xác nhận Mỹ - lực lượng chiếm đóng ở sông Euphrates cùng các nhóm đồng minh, không hề quan tâm tới cuộc sống của người dân trong khu vực”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.