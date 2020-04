Liên Hợp Quốc tung ảnh Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt trên lãnh hải Trung Quốc

ANTD.VN - Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, vào ngày 10-10-2019, 8 tàu của Triều Tiên đã xuất hiện tại lãnh hải Trung Quốc, trong đó có một vài chiếc mang than trái phép.

Báo cáo thường niên gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh cấm vận đối với Triều Tiên được thực hiện bởi các giám sát viên độc lập cho biết, Triều Tiên đang tiếp tục "xuất khẩu hàng hóa bất hợp pháp, đặc biệt là than và cát" vào năm 2019, điều mang về cho Bình Nhưỡng hàng trăm triệu USD.

Trung Quốc bị cáo buộc có khả năng ngăn cản hành động chuyển hàng của Triều Tiên nhưng không làm

Báo cáo đăng kèm một vài bức ảnh cho thấy 8 tàu Triều Tiên đang chở than đá trái phép neo đậu ở lãnh hải Trung Quốc vào ngày 10-10-2019. Thêm nhiều bức ảnh khác chụp các cần cẩu nổi hỗ trợ "chuyển than trái phép từ tàu sang tàu", hoạt động bị Hội đồng Bảo an cấm từ năm 2017.

Một nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, Trung Quốc có đủ khả năng ngăn cản các hoạt động thương mại của Triều Tiên nhưng đã không làm việc này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu Triều Tiên chuyển hàng trên lãnh hải Trung Quốc

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có nhận được thông báo về việc các hoạt động trên của Triều Tiên hay không, người phát ngôn bộ ngoại giao nước này cho biết, Bắc Kinh luôn tuân thủ mọi quy định của Liên Hợp Quốc

Việc Trung Quốc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc được cho là chìa khóa để khiến những nghị quyết cấm vận này có hiệu quả.

Ngoài vấn đề ngừng giao dịch thương mại với Triều Tiên, Trung Quốc cũng bị giới chức Mỹ chỉ trích là thất bại trong việc cho hồi hương các lao động của Triều Tiên theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc.