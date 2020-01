Các quốc đảo Thái Bình Dương như Tonga, Samoa và Kiribati là những quốc gia đầu tiên chào đón thập niên mới. Với 3.200 đảo san hô trải dài trên đường xích đạo, khi năm mới bắt đầu, Kiribati nhận thấy mình ở tuyến đầu của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đối mặt với hạn hán và mực nước biển dâng cao. Các thành phố lớn của New Zealand đã chào đón năm mới bằng pháo hoa truyền thống. Ở Auckland, nửa tấn pháo hoa đã thắp sáng tòa tháp Sky Tower ở trung tâm thành phố. Người New Zealand đã chào tạm biệt năm cũ kém may mắn. Vào ngày 15-3, một tay súng đơn độc đã giết hại 51 người và làm bị thương hàng chục người tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch. Mọi người cũng muốn quên đi sự cố mới nhất, ngaytrong tháng 12-2019, núi lửa trên đảo Trắng, nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông New Zealand bất ngờ phun trào, khiến ít nhất 19 du khách và hướng dẫn viên du lịch thiệt mạng. Tại nước láng giềng Australia, Sydney vẫn bắn pháo hoa mặc dù đang xảy ra cháy rừng nghiêm trọng. Màn bắn pháo hoa ở Sydney vốn nổi tiếng thế giới, nhưng vì Australia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cháy rừng chưa từng có, nên nhiều người đã đặt câu hỏi liệu có bắn pháo hoa hay không. Hơn 275.000 người Australia đã ký vào một bản kiến nghị hủy bỏ bắn pháo hoa nhưng Thủ tướng Australia Scott Morrison ủng hộ quyết định bắn pháo hoa, vì sự kiện này cho thấy khả năng phục hồi của đất nước Hình ảnh được truyền trực tiếp từ đài truyền hình Triều Tiên về cảnh bắn pháo hoa ở Thủ đô Bình Nhưỡng Người dân Hàn Quốc đón chào năm mới 2020 với lễ gióng chuông truyền thống ở Seoul và các thành phố trên khắp cả nước vào đêm Giao thừa Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới ở Seoul, Hàn Quốc Các nữ tu sĩ Nhật Bản dâng lên những lời cầu nguyện năm mới tại Đền Kanda Myojin ở Tokyo Người dân Nhật Bản đổ về các đền, chùa dâng hương và cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới Người dân Thủ đô Tokyo, Nhật Bản trong đêm Giao thừa, bước sang năm mới đầu tiên của kỷ nguyên Lệnh Hòa, sau khi Nhà vua Naruhito lên ngôi. Sau các nước Đông Á, lễ đón năm mới tiến về phía Đông bán cầu với các quốc gia như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia… Trong ảnh: Bắn pháo hoa tại công viên văn hóa Garuda Wisnu Kencana trong lễ mừng năm mới ở Bali, Indonesia Người dân Singapore chờ đợi thời khắc bước sang năm 2020 với màn bắn pháo hoa lớn nhất tại Vịnh Marina Giới trẻ háo hức tham dự lễ hội đếm ngược ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan Người Philippines ở thành phố Quezon đi chợ chọn các loại trái cây hình tròn vì họ tin rằng điều đó sẽ mang lại may mắn trong năm tới Học sinh ở ở Ahmedabad, Ấn Độ chào năm mới bằng màn thả bóng bay thú vị Các thành viên của cộng đồng Gurung bản địa trong trang phục truyền thống tham gia lễ đón năm mới được gọi là “Tamu Lhosar” ở Kathmandu, Nepal Sau châu Á, tới lượt các quốc gia châu Âu đón chào năm mới. Mọi người xếp hàng để mua món ăn oliebol truyền thống ở The Hague, Hà Lan, đó là loại bột chiên rắc đường được ăn vào đêm giao thừa Đáng chú ý, tại kinh đô Paris của Pháp, do tác động của cuộc đình công trong ngành giao thông vận tải, nên số người tham dự lễ đón Năm mới tại Đại lộ Champs- Elysees sẽ không thể đông như hằng năm. Châu Mỹ và một số đảo như Hawaii sẽ là một trong những nơi cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của năm 2019.

