Khoảng 19h30 tối 2-3, thông qua một cuộc gọi video, Thị trưởng San Juan, ông Francis Zamora (áo trắng) cùng với một số quan chức và luật sư đã nói chuyện với nghi phạm Paray khoảng 10 phút. Paray tố cáo nạn “hối lộ” trong trung tâm mua sắm khiến anh ta phải hành động. Còn Thị trưởng Zamora đã đảm bảo an toàn cho Paray, để đổi lấy việc anh ta bỏ lại súng và 4 quả lựu đạn Sau khi đối tượng ra hàng, sự việc đã kết thúc êm đẹp sau 9 tiếng căng thẳng, tránh được một kết cục có thể nằm ngoài tầm kiểm soát Vụ việc bắt đầu từ lúc 11h trưa 2-3 khi Archie Paray, cựu nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại Greenhills ở thành phố San Juan, Philippines quay lại chỗ làm, bắt giữ khoảng 30 người làm con tin và làm bị thương 1 nhân viên bảo vệ khác Thông báo ban đầu từ cơ quan an ninh cho biết, nghi phạm Archie Paray đã cướp súng và bắn nhân viên bảo vệ Ronald Velita. Sau đó, anh ta chạy lên tầng 2, bắt giữ khoảng 30 người, trong đó 4 phụ nữ làm con tin trong văn phòng quản lý của trung tâm thương mại. Sau khi nghe tiếng súng nổ, những người đi mua sắm ở trung tâm thương mại này đã vội vã rời khỏi đây. Cảnh sát ngay lập tức được triển khai và phong tỏa hiện trường. Một đơn vị lính đặc nhiệm SWAT được nhìn thấy đi vào trung tâm thương mại, súng trường tấn công của họ đã sẵn sàng. Các cảnh sát khác đứng bên ngoài, cùng với xe cứu thương. Cùng với khẩu súng lục, kẻ bắt giữ con tin hét lên rằng anh ta có một quả lựu đạn, nhưng nhà chức trách khó có thể xác minh Một người thương thuyết của cảnh sát đã cố gắng nói chuyện với tay súng. Quá trình này, nghi phạm đã yêu cầu nói chuyện với đồng nghiệp cũ cùng giới truyền thông. Thị trưởng thành phố San Juan, ông Francis Zamora nói với các phóng viên rằng Paray phàn nàn về chuyện bị sa thải trước đó không lâu, dù anh ta đã cố gắng nhưng không thuyết phục được các đồng nghiệp khác ủng hộ mình Ông Zamora cho biết thêm, người bị Paray bắn đã được cấp cứu tại bệnh viện và trong tình trạng ổn định. Trung tâm mua sắm này là nơi yêu thích của người dân địa phương với các nhà hàng, cửa hàng, quán bar và chợ, nằm gần khu dân cư cao cấp, câu lạc bộ golf, trụ sở cảnh sát và quân đội Khu vực này chuyên bán các mặt hàng giá rẻ như quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, thiết bị điện tử và các sản phẩm khác. Trong lúc vụ bắt cóc kéo dài chưa có kết quả, nhà chức trách cũng kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng để thận trọng trong việc chia sẻ thông tin chưa được xác nhận trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngay sau khi sự việc kết thúc, lãnh đạo công ty an ninh tư nhân và trung tâm mua sắm nơi xảy ra vụ bắt cóc đã xin lỗi Paray và cho biết họ sẽ từ chức Manila cũng từng xảy ra vụ bắt giữ con tin khét tiếng năm 2010, kết thúc bằng cái chết của 8 khách du lịch từ Hồng Kông. Vụ việc đó kéo dài cả ngày khi một cựu sĩ quan cảnh sát, mang theo khẩu súng trường tấn công M-16, cướp một chiếc xe buýt gần Công viên Rizal, một địa điểm du lịch nổi tiếng Hôm đó, các cuộc đàm phán bị đổ vỡ khi màn đêm buông xuống. Cựu sĩ quan cảnh sát bắt đầu bắn hành khách, khiến các đặc công phải dùng đạn hơi cay tấn công trước khi xông vào xe buýt và xả đạn.

