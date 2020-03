Thứ trưởng Bộ Y tế Italia Dockpaolo Sileri ngày 29-3 cho biết, con số hơn 10.000 người chết đã vượt xa tỷ lệ tử vong ở các quốc gia khác nhưng có thể dịch đang gần đến đỉnh điểm bùng phát và tối đa 10 ngày nữa, số ca lây nhiễm ở nước này sẽ giảm Hôm 28-3, Italia có thêm 889 trường hợp tử vong, chỉ sau kỷ lục 919 ca tử vong trong vòng 24 giờ trước đó 1 ngày. Hiện Italy là quốc gia có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới và số ca nhiễm của nước này là 92.472 người, cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Quân đội Italia tiếp tục đưa quan tài ra khỏi tâm dịch Bergamo, miền Bắc Italia khi nhà xác và nhà hỏa táng ở đây dù hoạt động quá công suất vẫn không ứng phó kịp với số ca tử vong do đại dịch Nhân viên y tế quân đội khử trùng quan tài đang được lưu giữ trong một nhà thờ ở Bergamo, Italia Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ xử lý các thi thể lưu trữ trong nhà thờ và các hội trường ở vùng tâm dịch của Italia Mặc dù Italia đã thực hiện phong tỏa toàn quốc trên 14 ngày, dư luận vẫn băn khoăn tại sao tỷ lệ tử vong của nước này vẫn cao vọt hơn so với các quốc gia khác? Các chuyên gia nói rằng đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, như dân số già dễ bị nhiễm virus hơn và chỉ những ca nghiêm trọng nhất đang được xét nghiệm chứ không phải toàn bộ dân số “Số ca bệnh được xác nhận ở Italia không đại diện cho toàn bộ dân số nhiễm bệnh” - bác sĩ Massimo Galli, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Sacco ở Milan cho biết. Con số thực là “nhiều hơn nữa”. Tại Lombardy, miền Bắc Italy, nơi có phần lớn các ca nhiễm, khoảng 5.000 xét nghiệm đang được thực hiện hàng ngày, nhưng đây là con số “thấp hơn nhiều so với mức cần thiết" khi “hàng nghìn người đang chờ chẩn đoán tại nhà”. Trong khi đối mặt với cảnh chết chóc, tang thương vì dịch bệnh, Italia còn lâm vào khủng hoảng kinh tế tồi tệ Italia đang đối mặt với mối đe dọa về sự sụp đổ kinh tế khi là quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa gần như tất cả các doanh nghiệp của mình vào ngày 12-3. Trước đó, một số dự báo cho thấy, nền kinh tế Italia, vốn lớn thứ 3 trong số các quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro, có thể tăng trưởng 0,7% trong năm 2020 này. Nỗ lực hết sức để giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II, Thủ tướng Giuseppe Conte của Italia ngày 28-3 cảnh báo, nếu Liên minh châu Âu không vượt qua thách thức chưa từng có này, toàn bộ cấu trúc châu Âu sẽ mất đi “lý do tồn tại đối với người dân” Ông Conte lên tiếng bất bình sau khi 27 nhà lãnh đạo EU không thể nhất trí về kế hoạch hành động sau cuộc họp trực tuyến kéo dài 6 giờ hôm 26-3. Mấu chốt của tranh luận là về chính sách giới hạn ngân sách của khối này. “Tôi đại diện cho một đất nước đang chịu nhiều đau khổ và tôi không đủ khả năng để trì hoãn”, ông Conte nói. Hiện Italia và Tây Ban Nha, 2 quốc gia bị dịch Covid-19 tàn phá nặng nề nhất đã đề xuất EU phát hành “trái phiếu corona” để huy động tiền, giải quyết khủng hoảng.

