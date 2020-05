Israel xác nhận Palestine chấm dứt thỏa thuận hợp tác an ninh

ANTD.VN -Giới chức Israel ngày 21-5 cho biết, chính quyền Palestine (PA) đã chấm dứt hợp tác an ninh với Israel do kế hoạch của Tel Aviv nhằm sáp nhập một số khu vực ở Bờ Tây.

Hoàng Nguyễn (Theo The Time of Israel)

10:59 22/05/2020 0 Hoàng Nguyễn (Theo The Time of Israel)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái) và Thủ tướng PA Mohammad Shtayyeh tại một cuộc họp của lãnh đạo Palestine ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây, ngày 19-5-2020

Theo thỏa thuận liên minh giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Chủ tịch đảng Likud, và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Chủ tịch Xanh-Trắng, từ ngày 1-7, chính phủ Israel có thể tiến hành các bước đi để sáp nhập một số khu vực tại Bờ Tây.

Phản ứng với thỏa thuận trên, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố việc Israel sáp nhập Bờ Tây sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi hợp tác an ninh.

Theo ông Abbas, các kế hoạch sáp nhập cho thấy Israel không còn muốn tuân thủ các thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Vì vậy, chính phủ Palestine "từ ngày 20-5 sẽ được miễn hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ trong mọi thỏa thuận và biên bản ghi nhớ với chính phủ Mỹ và Israel, bao gồm cả các thỏa thuận an ninh".

Theo nguồn tin, bên cạnh hợp tác an ninh và tình báo giữa quân đội Israel và các lực lượng an ninh Palestine, quan hệ dân sự giữa hai nước này cũng sẽ chấm dứt.

Giới chức Palestine nhấn mạnh việc sáp nhập trên sẽ đặt dấu chấm hết cho các hy vọng về cái gọi là giải pháp hai nhà nước.

Giới chức quốc phòng Israel cảnh báo quyết định ngừng hợp tác giữa hai bên có thể dẫn tới nguy cơ gia tăng bạo lực và các vụ đụng độ giữa binh lính Israel với người Palestine.

Theo nhật báo Haaretz, lực lượng an ninh Palestine đã rút khỏi Khu vực B và C ở Bờ Tây và di chuyển đến Khu A, nơi nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của PA.

Được biết, Khu vực B nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel, với một số ngoại lệ nhất định, trong đó người Palestine duy trì kiểm soát an ninh hạn chế, trong khi Khu vực C hoàn toàn do Israel quản lý.

Cũng trong ngày 21-5, một quan chức cấp cao của Palestine tuyên bố các cơ quan an ninh của PA sẽ dừng chia sẻ thông tin với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhằm phản đối chính quyền Washington sáp nhập Israel vào các khu vực của Bờ Tây trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình.

Chính quyền PA đã cắt đứt mọi mối quan hệ với chính quyền Trump vào năm 2017 với cáo buộc Tổng thống Mỹ thiên vị ủng hộ Tel Aviv khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.