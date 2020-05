IS nắm giữ 90% hàng cứu trợ nhân đạo tới Syria

Abu Hamzi - một cựu chỉ huy phiến quân Syria

“Các tay súng IS dùng thực phẩm có gắn nhãn của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc). Số thực phẩm này được giấu sau các mô đất, sau đó phiến quân tới lấy, rồi chúng dùng xe để vận chuyển tới vị trí bí mật. Chỉ 10% trong số hàng hóa cứu trợ tới được tay người tị nạn”, Abu Hamzi -một cựu chỉ huy phiến quân Syria cho biết.

Cũng theo Hamzi, ông từng nhìn thấy một nhóm gồm 30-40 thành viên IS được các tay súng Mỹ huấn luyện tại căn cứ At Tanf. Thậm chí, một số kẻ khủng bố còn được Washington cho phép rời đi bất cứ lúc nào và tới bất cứ đâu. Ngoài ra, Hamzi cũng phát hiện nhiều tay súng IS từng bị ông bắt giữ và chuyển giao cho quân đội Mỹ, nhưng sau đó lại được thả tự do và thậm chí là đầu quân làm việc cho Mỹ.

Chia sẻ về câu chuyện trở thành một thủ lĩnh phiến quân Syria, Hamzi kể: “Trước khi chiến tranh bùng nổ ở Syria, tôi từng sống ở thành phố al-Suweida, thủ phủ của tỉnh Suweida và là nơi chuyên chăn nuôi gia súc. Khi IS tới và nắm quyền kiểm soát ở Suweida, tôi cùng bạn bè phải bỏ trốn. Tuy nhiên, việc trốn khỏi nơi IS kiểm soát là không thể, do đó, tôi đã đầu quân cho nhóm nổi dậy Jaysh Ahrar al-Ashayer để được sống sót. Tôi từng được chuyển tới huấn luyện ở Jordan, và sau đó trở về trại Rukban để chiến đấu chống IS dưới sự chỉ đạo của Jaysh Ahrar al-Ashayer”.

Theo cựu chỉ huy phiến quân Syria, các binh sĩ Mỹ làm việc tại căn cứ At Tanf ở Syria đã chủ động hợp tác với IS và tự xem mình là chủ của khu vực chiếm đóng.

“Người Mỹ tự xem mình là vua của vùng đất này. Họ hợp tác với các tay súng IS và làm việc với các thành viên của nhóm khủng bố này. Tới nay, Mỹ vẫn đào tạo và hợp tác với IS”, Hamzi cho hay .