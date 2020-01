Iraq bắt sống thủ lĩnh béo phì của IS, phải dùng xe tải mới chở nổi

ANTD.VN - Một thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có biệt danh là “Jabba the Hutt” đã bị bắt giữ ở thành phố Mosul của Iraq.

Shifa Al-Nima, còn được gọi là Abu Abdul-Bari, đã bị lính đặc nhiệm SWAT của Iraq ở phía Tây Mosul bắt giữ hôm 16-1-2020, với cáo buộc ra chỉ thị tiến hành vụ đánh bom Nhà thờ Hồi giáo Tiên tri Yunus (Jonah). Cơ sở tôn giáo lịch sử này đã bị IS phá hủy vào năm 2014 sau khi chúng chiếm đóng Mosul.

Lực lượng an ninh Iraq cho biết, nhà truyền giáo cực đoan này đã ban hành các sắc lệnh để xử tử những học giả và giáo sĩ khác, những người từ chối cam kết trung thành với IS, và kích động người dân chống lại lực lượng an ninh.

Vào thời điểm bị bắt giữ, ông ta nặng khoảng 136kg, béo phì đến nỗi không thể chở đi bằng ô tô, mà phải đưa lên xe tải sàn phẳng. Vụ việc đã gây ra bàn tán sôi nổi và hình ảnh châm biếm trên mạng xã hội ở Iraq.