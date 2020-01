Iran: 80 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ không kích của IRGC

ANTD.VN -Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) mới đây thông báo cho biết, đã có hơn 80 lính Mỹ thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương trong các vụ tấn công tên lửa do IRGC phát động nhằm vào căn cứ Ayn al-Asad của Mỹ ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq vào rạng sáng 8-1.

Căn cứ không quân Ayn al-Asad của Mỹ ở Iraq bị IRGC tấn công, ngày 8-1-2020

"Theo các báo cáo chính xác từ những nguồn tin của chúng tôi trong khu vực, ít nhất 80 lính Mỹ đã bị giết chết, 200 người khác bị thương, và lập tức được di chuyển ra khỏi căn cứ bằng trực thăng”, thông báo của IRGC cho hay.

“Bất chấp thực tế rằng, người Mỹ đã ở trong tình trạng cảnh báo cao độ, hệ thống phòng không của họ vẫn không thể phản ứng", IRGC nói thêm.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Mayadeen đưa tin nói rằng, một trong những máy bay quân sự đã bị phá hủy khi đang đậu trên đướng băng của căn cứ không quân. Hiện Ayn al-Asad đang yêu cầu được lực lượng Mỹ tại Iraq hỗ trợ về y tế.

Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân Iran lựa cho căn cứ không quân Ayn al-Asad để mở đầu chiến dịch báo thù đầu tiên là bởi đây là căn cứ không quân lớn thứ hai của Mỹ ở Iraq, và là nơi đồn trú của liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu. Ayn al-Asad tượng trưng cho sức mạnh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Iraq, và cũng là căn cứ có số lượng binh sĩ lớn nhất đóng quân tại quốc gia Trung Đông này.

Việc IRGC tấn công căn cứ Ayn al-Asad như một lời cảnh cáo trực tiếp của Iran gửi đến Tổng thống Trump sau vũ Mỹ ám sát tướng Soleimani hôm 3-1.