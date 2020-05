Huyền thoại Hồ Chí Minh

09:00 19/05/2020 0 Hải Long (Theo The Times of India)

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2020), Báo The Times of India (Ấn Độ) đã đăng tải bài viết ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và công sức của Người trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ. Báo An ninh Thủ đô xin được lược dịch và trích đăng bài viết này.