Hợp tác xây dựng lòng tin góp phần giải quyết các vấn đề an ninh trong khu vực

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) Việt Nam chủ trì hội nghị

Những “điểm nóng” vẫn tiếp tục tồn tại, dù thế giới tập trung ứng phó với Covid-19

Khai mạc hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, dịch Covid-19 đã cho thấy sự ảnh hưởng to lớn của các thách thức an ninh phi truyền thống. Dịch bệnh không chỉ gây ra các thách thức trong vấn đề y tế, xã hội, môi trường, kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, an toàn của mỗi nước; từ đó đặt ra nhu cầu hợp tác toàn diện để phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19, trong đó có hợp tác quốc phòng là một trong những kênh quan trọng, cần đẩy mạnh hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thách thức hiện nay. “Chúng ta hợp tác để ngăn chặn chiến tranh, tạo dựng hòa bình, xây dựng nền tảng và lòng tin chiến lược để tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, hợp tác quốc phòng càng đóng vai trò hết sức quan trọng”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định.

Mặc dù dịch Covid-19 đang hoành hành và thu hút sự chú ý của toàn thế giới, làm giảm hiệu quả hoạt động của rất nhiều ngành, lĩnh vực, song theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, bên cạnh vấn đề dịch bệnh, các thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống vẫn tồn tại và không mất đi. Điều này đòi hỏi các quốc gia cần tiếp tục quan tâm toàn diện tới các thách thức và vấn đề an ninh khác đang có nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực. “Đây cũng là một lý do mà Hội nghị ASPC nêu lên các vấn đề liên quan đến các thách thức an ninh cũng như hợp tác để xử lý các thách thức này”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết.

Làm rõ hơn quan điểm này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thông tin: Trong khi các quốc gia tập trung phòng, chống dịch Covid-19, những điểm nóng vẫn tiếp tục tồn tại và gây ra quan ngại trong khu vực và trên thế giới, trong đó có thể kể đến một số thách thức như: môi trường, an ninh mạng, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, khủng bố, vấn đề an ninh biển - trong đó Biển Đông là một trong những “điểm nóng” của khu vực. “Chúng ta cần sự hợp tác rộng lớn, xây dựng lòng tin để giải quyết các vấn đề an ninh trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, với một tinh thần thiện chí vì lợi ích của quốc gia mình nhưng đồng thời vì lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới”, Trưởng Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+) Việt Nam nhấn mạnh.

Nhật Bản phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng Biển Đông

Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh vai trò thúc đẩy an ninh của cơ chế ARF, ông Suzuki Hideo, đại diện Cục Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Trong bối cảnh các quốc gia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, Nhật Bản cho biết sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực, chia sẻ với những nỗ lực của ASEAN nhằm thúc đẩy hợp tác, thống nhất, đoàn kết trước các thách thức chung của các quốc gia.

Tuy nhiên, đại diện Nhật Bản bày tỏ không đồng tình với những nỗ lực nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng trong một số vấn đề, gây ảnh hưởng đến sự hợp tác của các quốc gia trong khu vực giữa bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trong vấn đề hàng hải, Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN được thể hiện trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 là giải quyết các vấn đề một cách hòa bình.

Bày tỏ tin tưởng vào một trật tự hàng hải mở và tự do dựa trên luật lệ tại khu vực Biển Đông, ông Suzuki Hideo cho rằng có một số hiện tượng có thể gây ra căng thẳng, quan ngại ở khu vực này, do đó, cộng đồng quốc tế cần hợp tác cùng nhau để đối mặt với những khó khăn. Duy trì trật tự thế giới hậu Covid-19 đồng thời không gây phương hại đến quá trình hợp tác giữa các quốc gia trong quá trình chia sẻ giá trị là một trong những mục tiêu mà Nhật Bản hướng đến.