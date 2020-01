Hơn 800 mẫu máy bay không người lái của Trung Quốc bị Mỹ cấm

16:37 30/01/2020 0 Trang Vũ (Theo SCMP)

ANTD.VN - Bất chấp những phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc, ngày 29-1-2020, Bộ Nội vụ Mỹ đã ban hành lệnh cấm sử dụng đối với hơn 800 mẫu máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất, do những quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia.