Mallacoota là địa danh được nhắc đến nhiều nhất hiện nay khi người dân Australia lo lắng cho sự an toàn của hơn 4.000 người đang mắc kẹt ở bờ biển này do cháy rừng bùng phát Sáng 31-12, bầu trời ở đây bao trùm một màu đen kỳ lạ trước khi chuyển sang màu đỏ thẫm. Các cư dân cho biết, khi ngọn lửa đến gần, những tiếng ầm ầm phát ra và cả những viên than hồng nóng bỏng từ trên trời rơi xuống. “Trời tối đen cho đến 2 phút trước và bây giờ một nửa bầu trời màu đỏ, than hồng rơi khắp nơi”, cư dân Mallacoota có tên Mark nói với đài ABC khoảng 10h sáng. Hình ảnh được lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, cư dân ở Mallacoota đứng trên bến tàu của thị trấn trong những chiếc áo phao. Họ chỉ cần chờ hiệu lệnh là đồng loạt “xuống nước” Tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên tại thị trấn khi đám cháy đe dọa thị trấn này đã thiêu rụi hơn 72.000 ha. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrew cho biết, có 4 người tại khu vực East Gippsland chưa liên lạc được. “Chúng tôi lo ngại thực sự cho sự an toàn của họ Chính quyền địa phương cho biết, đã cử 3 tốp sát cánh với cộng đồng cư dân, có nhiệm vụ bảo vệ người dân ở bãi biển và khu thị trấn xung quanh Cơ quan ứng phó khẩn cấp của East Gippsland thông tin, mặc dù người dân khu vực khác được khuyến cáo di dời nhưng ở Mallacoota thì không có lệnh sơ tán Lý do là dù có di chuyển dọc theo Quốc lộ Princes hay đi về phía Bắc Mallacoota là bang New South Wales cũng không an toàn vì đều đang có cháy rừng. Với tình hình hiện tại, nơi an toàn nhất chính là ở lại Mallacoota, mặc dù nạn cháy rừng đã khiến cho hàng nghìn ngôi nhà bị cắt điện. Đường dây điện thoại cố định và di động một số nơi cũng đã bị ngắt liên lạc Cục Khí tượng cho biết, nhiệt độ được ghi nhận tại Mallacoota đã nhảy vọt lên 49 độ C lúc 8h sáng trước khi giảm xuống 24 độ C lúc 9h cùng ngày Michelle Roberts, người tạm trú trong quán cà phê Croajingolong của mình cùng vài người khác mô tả cảm giác như sống trong “địa ngục”. Tuy vậy, bà cảm thấy thương cho những người phải cắm trại sống ở bên ngoài vì họ còn khó khăn hơn. Người dân và du khách được yêu cầu rời khỏi khu vực vào trước 9h sáng 30-12. Sau giờ đó, việc di chuyển là quá nguy hiểm vì các đám cháy đã nằm ngoài tầm kiểm soát và Đường cao tốc Princes có thể bị chia cắt Phớt lờ cảnh báo lúc này đồng nghĩa với tự sát. Như Thị trưởng East Gippsland John White nói: “Vùng đất này đã chịu hạn hán 3 năm qua. Bạn có thể xây dựng lại nhà cửa, nhà kho và hàng rào nhưng mạng sống không gì lấy lại được”.

