Hội đồng Bảo an thảo luận tình hình Mali dưới sự chủ trì của Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 15-1 (theo giờ Mỹ), Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an để nghe Báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tình hình chính trị, an ninh của Mali, hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc nhằm ổn định tình hình Mali (MINUSMA) và thảo luận về Kế hoạch hoạt động của MINUSMA trong thời gian tới.

Máy bay trực thăng chở lực lượng gìn giữ hòa bình tại Mali - MINUSMA

Tại cuộc họp, ông Jean-Pierre LaCroix, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trình bày báo cáo của Tổng Thư ký và ông Tiébilé Dramé, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Mali đã phát biểu qua video trực tuyến.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, tình hình an ninh Mali đang xấu đi, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung nước này. Các hoạt động bạo lực và khủng bố gia tăng nhằm vào dân thường, quân đội chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSMA gây nhiều thương vong và khiến hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa. Khoảng 1.000 trường học phải đóng cửa, trẻ em không được đến trường học hành, tạo ra những bất ổn xã hội và cơ hội cho các nhóm vũ trang chiêu mộ trẻ em và thanh thiếu niên.

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1-2020, đã có bài phát biểu với tư cách đại diện quốc gia, chia sẻ quan ngại với Tổng Thư ký Liên hợp quốc và các nước về tình hình an ninh tại Mali; lên án các cuộc tấn công nhằm vào thường dân, các lực lượng an ninh Mali và MINUSMA. Ông nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Algiers là cần thiết và quan trọng nhằm duy trì hòa bình, an ninh tại Mali đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiếp tục đối thoại nhằm thực hiện Thỏa thuận.

Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, tăng cường sự tham gia đầy đủ, thực chất và toàn diện của phụ nữ trong tiến trình chính trị và kinh tế tại Mali; ủng hộ các hoạt động của MINUSMA và nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong hỗ trợ chính phủ Mali duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.