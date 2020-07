Hội đồng Bảo an lại bác đề xuất của Nga về viện trợ xuyên biên giới cho Syria

ANTD.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một lần nữa đã bỏ phiếu bác bỏ dự thảo nghị quyết của Nga về việc viện trợ quốc tế cho Syria qua một trạm kiểm soát ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Dự thảo này nhận được 7 phiếu chống, 4 phiếu ủng hộ và 4 phiếu trắng.

Một nguồn tin của Liên hợp quốc nói với hãng tin TASS rằng văn kiện này được Nga, Trung Quốc, Việt Nam và Nam Phi ủng hộ. Trong khi đó, Vương quốc Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ, Đức, Cộng hòa Dominican và Estonia đã bỏ phiếu chống lại, còn Indonesia, Nigeria, Saint Vincent và Grenadines và Tunisia đã bỏ phiếu trắng.

Quyết định khởi động hỗ trợ nhân đạo xuyên biên giới cho Syria đã được thông qua vào tháng 7-2014 nhằm giúp một bộ phận người dân không thể tiếp cận hàng viện trợ do xung đột căng thẳng. Do đó, Nghị quyết 2165 quy định thành lập một số trạm kiểm soát tại biên giới Syria do Liên hợp quốc giám sát để ngăn chặn việc cung cấp vũ khí.

Vào tháng 1-2020, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết mở rộng cơ chế viện trợ xuyên biên giới trong 6 tháng nhưng giảm số lượng trạm kiểm soát từ 4 xuống còn 2.

Dự thảo nghị quyết mới nhất của Nga gợi ý “cho phép chuyển hàng nhân đạo xuyên biên giới cho Idlib ở Syria thông qua điểm trung chuyển Bab-el-Hawa trong 1 năm”. Matxcơva cho rằng, cần phải giảm dần cơ chế giao hàng xuyên biên giới tới Syria do Chính phủ Syria ngày càng giành lại quyền kiểm soát ở nhiều khu vực, viện trợ quốc tế cho các khu vực đó có thể được phối hợp với Damascus và theo luật nhân đạo quốc tế.

Đề xuất của Nga chưa nhận được sự ủng hộ của phương Tây. Hôm qua 10-7, Nga và Trung Quốc cũng đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Đức và Bỉ đồng sáng lập, trong đó đề xuất cung cấp viện trợ qua Damascus và 2 điểm xuyên biên giới.