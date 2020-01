Đại dịch do virus corona mới lần này tạo áp lực rất lớn cho các cơ sở y tế ở Vũ Hán, khi lượng bệnh nhân quá đông dẫn đến thiếu giường bệnh và vật tư y tế cơ bản. Với 2 cơ sở mới xây, bệnh viện Hỏa Thần Sơn 1.000 giường dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 3-2, trong khi bệnh viện 1.600 giường có tên Lôi Thần Sơn sẽ sẵn sàng vào ngày 5-2. Hai bệnh viện nằm cách nhau khoảng 40km. Cái tên “Hỏa Thần Sơn” và “Lôi Thần Sơn” theo thuyết ngũ hành có ngụ ý dịch viêm phổi do chủng virus corona mới cuối cùng sẽ chấm dứt Tính đến trưa 30-1, bệnh viện Lôi Thần Sơn đã hoàn thành 40% kế hoạch và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng từ ngày 5-2 Công nhân, xe tải và máy xúc đang chạy đua với thời gian để kịp tiến độ tại các công trường xây dựng. Vào khoảng 6h chiều 30-1, hạ tầng điện tại Bệnh viện Lôi Thần Sơn đã hoàn thành Chỉ trong 3 ngày, hơn 300 công nhân đã làm việc suốt ngày đêm để lắp đặt và điều chỉnh dây cáp cao thế dài 7 km cùng 26 cơ sở phụ trợ. Bệnh viện sẽ chứa 1.600 giường, tăng hơn 300 so với thiết kế trước đó, khi số lượng bệnh nhân địa phương tăng lên. Dự kiến, bệnh viện Lôi Thần Sơn sẽ mở rộng tới 60.000m2, cung cấp không gian làm việc cho hơn 2.000 nhân viên y tế. Trong khi đó, hơn 4.000 công nhân và khoảng 1.000 phương tiện và các máy móc lớn đang hoạt động rầm rộ tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn cả ngày lẫn đêm. Từ khi công bố kế hoạch đến khi hoàn thành chỉ khoảng 10 ngày. Khoảng 400 phòng dạng lắp ráp đã được hoàn thành cho đến nay. Đường ống chính của hệ thống thoát nước trong khu vực bệnh viện phần lớn đã hoàn thành. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn sẽ trải rộng khoảng 32.000m2, bao gồm 1 đơn vị chăm sóc đặc biệt, các khoa bệnh, phòng tư vấn, phòng thiết bị y tế… Mỗi khu được xây ở dạng cách ly để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm chéo, theo Đài truyền hình trung ương nhà nước Trung Quốc. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn là một tòa nhà 2 tầng bao gồm làm từ vật liệu đúc sẵn. Công trình khởi công từ ngày 24-1, cho thấy hàng chục máy xúc, máy ủi và các thiết bị khác gấp rút san mặt bằng. Các công ty xây dựng sau đó đã thêm thảm chống thấm và vải địa kỹ thuật dưới lớp bê tông trên mặt đất. Khung của các phòng là các tấm cách nhiệt lồng vào nhau. Mỗi phòng bệnh rộng khoảng 10m2, có thể chứa 2 giường, tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin. Các phòng được đặt trong tình trạng giảm áp suất để không khí bị hút vào các phòng, ngăn các vi sinh vật trong không khí lan ra khỏi phòng và hành lang. Ngoài 2 bệnh viện đang xây, thành phố có thể phân bổ hàng nghìn giường bệnh tại 14 bệnh viện khác. Vũ Hán chuẩn bị tới hơn 10.000 giường, đủ để điều trị cho số bệnh nhân bị nhiễm coronavirus mới, nhà chức trách Trung Quốc cho biết. Theo các quan chức Trung Quốc, 2 bệnh viện này xây dựng dựa trên mô hình của bệnh viện Tiểu Thang Sơn, một cơ sở tạm thời ở ngoại ô Bắc Kinh trong đợt bùng phát Hội chứng hô hấp cấp tính nặng hay SARS năm 2003. Bệnh viện ở Bắc Kinh đã được xây trong 7 ngày. Cuối tháng 6-2003, Tân Hoa Xã cho biết, 99% bệnh nhân nhập viện này đã hồi phục và không có thành viên nào của nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. “Từ kinh nghiệm về SARS, tôi nhận thấy các bệnh viện như trên có thể chữa trị hiệu quả, giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong. Các bệnh viện như vậy đặc biệt quan trọng trong việc xử lý các ca nghiêm trọng” - Giáo sư Xu Xiaoyuan, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Bắc Kinh, từng tham gia chữa trị nhiều ca nhiễm SARS nghiêm trọng cách đây 17 năm. David Heymann, Giáo sư dịch tễ học tại Đại học Y Nhiệt đới và Dịch tễ London, cho biết các bệnh viện này chắc chắn sẽ là một công cụ quan trọng để kiểm soát ổ dịch bởi việc cách ly sẽ giúp giảm khả năng lây truyền virus sang người khác. Chính quyền Trung Quốc cũng có kế hoạch xây thêm một bệnh viện ở thành phố Hoàng Cương (gần Vũ Hán) và một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam. Kể từ hôm 28-1, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) bắt đầu phát sóng trực tiếp (livestream) cảnh các công nhân xây dựng tại hai địa điểm trên. Đến khoảng 16h30 ngày 28-1, có khoảng 10 triệu người xem livestream. Không có người nổi tiếng, cũng không có yếu tố xa xỉ nhưng hàng triệu người ở Trung Quốc đang cần mẫn theo dõi một chương trình thực tế hấp dẫn là thông tin trực tiếp từ công trình xây dựng 2 bệnh viện cấp tốc trước sự bùng phát của virus Corona chết người. “Chúng tôi ở bên các bạn, Vũ Hán! Hãy đợi, mọi thứ sẽ tốt hơn!”, một người ở Quý Châu, miền Nam Trung Quốc đã viết, tương tự như rất nhiều lời động viên khích lệ khác.

