Người dân háo hức đi chợ hoa mở trong dịp Tết Nguyên đán ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Dù một số lễ hội lớn đã bị hủy bỏ để hạn chế tụ tập đông người, phòng ngừa dịch bệnh do virus corona đang bùng phát, Thủ đô Bắc Kinh vẫn trang hoàng rực rỡ như thường thấy. Một phụ nữHồng Kông thích thú chụp ảnh “tự sướng” tại trung tâm mua sắm được trang hoàng rực rỡ trước Tết Nguyên đán Đồ trang trí cho Tết Nguyên đán ngập tràn sắc đỏ ở đặc khu Macao, Trung Quốc Như đã thành thông lệ, một trong những chương trình không thể thiếu trong đêm Giao thừa ở Trung Quốc là Gala lễ hội xuân được phát sóng trực tiếp từ lúc 8h tối, kéo dài sang năm mới. Do dịch "virus lạ", trong một động thái dường như chưa có tiền lệ, một số địa danh du lịch và lễ hội lớn ở Bắc Kinh đóng cửa, 12 thành phố của tỉnh Hồ Bắc cũng áp đặt lệnh hạn chế đi lại vô thời hạn dịp Tết Nguyên đán này Tết Nguyên đán hay còn gọi là “Seol” là dịp lễ truyền thống quan trọng hàng đầu của người dân Hàn Quốc. Dịp này, nhiều người trở về quê hương để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên và dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Màn múa truyền thống tại Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul. Các bảo tàng nghệ thuật trên khắp Hàn Quốc dịp này sẽ liên tục các hoạt động biểu diễn phục vụ công chúng Các cô dâu ngoại quốc ở Daegu, Hàn Quốc học cách làm món ăn truyền thống trước ngày Tết Nguyên đán Pháo hoa trên sông Hudson ở New York, Mỹ tối 23-1 chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, báo hiệu năm mới bắt đầu của những dân tộc ăn Tết tính theo lịch Mặt trăng Đỉnh tòa nhà Empire State nổi tiếng tại Manhattan, New York sẽ bật sáng màu đỏ từ chiều 24-1 đến 2h sáng 25-1, tức là trọn đêm Giao thừa để chào mừng năm mới Canh Tý 2020 Tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York Huang Ping và Jean-Yves Ghazi, Chủ tịch Đài quan sát tòa nhà Empire State, cao 443m, biểu tượng của New York - bật công tắc đánh dấu sự kiện tòa nhà sẽ thắp sáng màu đỏ trong đêm Giao thừa Tòa tháp The Vessel ở khu vực quảng trường Hudson Yards tại New York dịp này cũng đổi sang đèn đỏ và trang trí đèn lồng chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công trình cao 46m với 2.500 bậc này mới mở cửa năm 2019, là điểm nhấn mới của New York Khu mua sắm The Vessel giờ đây ngập tràn không khí lễ hội Tết Nguyên đán, hòa chung với các hoạt động diễu hành, trang trí linh vật, bắn pháo hoa… tại các cộng đồng người Hoa và người dân châu Á trên khắp nước Mỹ Tại Malaysia, nhiều hoạt động sôi nổi chào đón Tết Nguyên đán của người Hoa, trong đó có lễ hội đèn lồng đầy ấn tượng tại Jenjarom Trẻ em mặc trang phục truyền thống của người Hoa chào đón Tết Nguyên đán ở Manila, Philippines. Năm âm lịch Canh Tý 2020 bắt đầu vào ngày 25-1 Người dân chọn đồ trang trí cho Tết Canh Tý 2020 tại một cửa hàng ở khu phố Trung Hoa tại Yangon, Myanmar Khách hàng thích thú chọn những món đồ trang trí cho ngôi nhà của họ dịp Tết Nguyên đán của người Hoa ở chợ Pancoran, Thủ đô Jakarta, Indonesia Một buổi diễu hành đầy màu sắc trong lễ hội Grebeg Sudiro tại Solo, Trung Java, Indonesia, lễ hội mở đầu cho Tết năm mới của người Hoa Tại Singapore, các thợ lặn biểu diễn múa rồng dưới thủy cung ở khu Resort World Sentosa, xung quanh là 40.000 sinh vật biển. Chương trình duy trì suốt những ngày Tết Nguyên đán này Trẻ em thích thú xách đèn lồng tại diễu hành mừng Tết Canh Tý 2020 tại Lisbon, Bồ Đào Nha Tượng Nhân sư và Kim tự tháp Ai Cập, biểu tượng cho nền văn minh Ai Cập cũng được thắp sáng màu đỏ để đánh dấu năm mới Canh Tý 2020 Hội chợ hoa và quà tặng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thu hút rất đông người dân ở Trung tâm Aberdeen, Richmond, Canada Lễ hội ẩm thực Trung Hoa tại Havana, Cuba đã được tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Cuba

