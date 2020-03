"Hãy sẵn sàng đối phó với Covid-19"

ANTD.VN - Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thêm nhiều nước đã xác nhận có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Quan chức Chương trình Các sự kiện khẩn cấp về y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bà Maria van Kerkhove kêu gọi các nước áp dụng tất cả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà các nước Trung Quốc, Singapore và Việt Nam đã triển khai.

Binh sĩ Hàn Quốc được huy động phòng chống Covid-19 ở “tâm dịch” Daegu, Hàn Quốc

Tính đến ngày 6-3, trên thế giới đã đã có 98.101 ca mắc Covid-19 và 3.386 người tử vong.

Hàn Quốc hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh, Đức tăng vọt số ca nhiễm mới

Chiều 6-3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 309 ca nhiễm chủng mới của virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, tính đến 16h cùng ngày, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn quốc là 6.593 người; số ca tử vong là 43 người.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Đức cũng tăng vọt. Viện Nghiên cứu Robert Koch thông báo nước này đã ghi nhận thêm 134 ca nhiễm SARS-CoV-2. Số ca nhiễm bệnh tại Đức đã tăng từ 400 người được ghi nhận vào tối 5-3, lên 534 người. 281 ca trong số này ở phía Tây bang North Rhine-Westphalia - bang đông dân nhất nước Đức.

Tại châu Phi, Cameroon đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc dịch Covid-19 tại nước này. Theo hãng Reuters, Bộ Y tế Cameroon ngày 6-3 ra tuyên bố cho biết nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus Corona.

Bhutan, quốc gia có diện tích nhỏ bé ở châu Á cũng xác nhận có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Ca nhiễm bệnh nói trên là một người đàn ông 76 tuổi đến Bhutan từ Ấn Độ hôm 2-3 và đã tự tới bệnh viện kiểm tra do có triệu chứng sốt vào hôm 5-3. Tại đây, người này đã được xác nhận nhiễm Covid-19.

Trong khi đó, giới chức y tế Ấn Độ thông báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này có khả năng sẽ tăng mạnh khi nhà chức trách đang chờ kết quả xác nhận lại đối với 23 người đã có kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy sự hiện diện của virus này. Hiện Ấn Độ đã có tổng cộng 30 trường hợp được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, ngoài các trường hợp Covid-19 liên quan đến nhập cảnh, một số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng cũng bắt đầu được ghi nhận, chứng tỏ virus SARS-CoV-2 có thể đang lây lan trong các cộng đồng ở địa phương mà không bị phát hiện.

Trước đó, ngày 5-3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác nhận ba ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại trụ sở của mình ở Bỉ, gồm một nhân viên dân sự và hai thành viên gia đình của nhân viên này. Người nhân viên trên gần đây đã tới Italia, tâm dịch Covid-19 ở châu Âu.

Các nước áp dụng tất cả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cơ bản

Quan chức Chương trình Các sự kiện khẩn cấp về y tế của Tổ chức Y tế thế giới, bà Maria van Kerkhove kêu gọi các nước áp dụng tất cả các biện pháp phòng-chống dịch bệnh cơ bản nhưng có hiệu quả mà các nước Trung Quốc, Singapore và Việt Nam đã triển khai.

Các biện pháp đó bao gồm xác định các trường hợp nhiễm bệnh và liên hệ với họ để tiến hành các biện pháp cách ly, cũng như tuyên truyền và huy động người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh. Theo bà Kerkhove, mọi quốc gia đều có thể thực hiện được các biện pháp này.

Trước đó, WHO cảnh báo có quá nhiều quốc gia chưa triển khai tất cả những biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh gây chết người Covid-19 đã làm hơn 98.000 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 3.300 ca tử vong tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

WHO sẽ phát động một chiến dịch truyền thông xã hội mới kêu gọi đảm bảo mọi người dân đều được an toàn, được hưởng các biện pháp phòng ngừa linh hoạt và được thông tin đầy đủ khi đối mặt với sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 5-3 ra thông báo nhấn mạnh: “Chúng tôi biết mọi người đang sợ, và điều đó là bình thường và phù hợp... Nỗi sợ đó có thể được kiểm soát và giảm nhẹ khi tất cả đều được thông tin chính xác”. Đây là lý do WHO phát động một chiến dịch truyền thông xã hội có tên “Hãy sẵn sàng đối phó với Covid-19”. Theo đó, nếu ai đó cảm thấy quá sợ hãi, hãy liên hệ với những người xung quanh, và tìm hiểu kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong cộng đồng của mình. Ông Ghebreyesus cho rằng như vậy việc virus SARS-CoV-2 gây chết người như thế nào không còn phụ thuộc vào chính nó mà là cách mọi người phản ứng với virus.