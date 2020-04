Hải quân Mỹ tấn công và bắt giữ tàu vận tải Venezuela

ANTD.VN -Vào cuối ngày 29-4, một tàu chiến Hải quân Mỹ phối hợp với lực lượng tuần duyên nước nđã tấn công và bắt giữ tàu vận tải Venezuela tại khu vực gần vùng lãnh hải El Salvador mà không có lý do rõ ràng.

Tàu Venezuela bị hải quân Mỹ bắt giữ, ngày 29-4-2020

Theo nguồn tin, các tàu tuần tra Mỹ đã yêu cầu thuyền trưởng của một con tàu treo lá cờ Venezuela phải dừng lại để họ tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi bị từ chối, phía Mỹ đã tiến hành một hoạt động quân sự để chiếm giữ con tàu. Vụ việc đã khiến hai công dân Venezuela bị thương.

Lý do ban đầu cho việc làm này được giải thích là kiểm tra nhằm ngăn chặn tàu buôn lậu ma túy, nhưng do thực tế là tàu tuần tra Mỹ đang hoạt động trong vùng biển quốc tế, chỉ huy tàu Venezuela đã từ chối tuân thủ với lý do hoàn toàn hợp pháp.

"Tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Mỹ hoạt động ở phía Tây Thái Bình Dương đã bắt giữ một tàu vận tải của Venezuela trong một nỗ lực trên các vùng biển quốc tế để ngăn chặn buôn bán ma túy ở châu Mỹ", tờ El Carabobeno cho hay.

Thông tin về chủ đề này cũng được Bộ Tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ xác nhận.

Venezuela tố cáo hành động trên của Mỹ nằm trong chuỗi sự kiện nhằm mục đích gây hấn với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Trước đó, Caracas đã bày tỏ lo ngại việc Mỹ có thể phong tỏa bờ biển của mình với lý trên nhằm ủng hộ cho phe đối lập.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 4 đã có động thái được cho là sẽ tiếp tục gây leo thang căng thẳng Mỹ - Venezuela, khi ông thông báo về việc triển khai tàu hải quân tiến về Venezuela.

Phát biểu tại Nhà Trắng cùng các quan chức an ninh, ông Trump nói "trong sự hợp tác cùng 22 đối tác, Bộ Tư lệnh phía Nam Mỹ sẽ tăng cường giám sát, thu giữ các kiện hàng ma túy và cung cấp hỗ trợ bổ sung cho nỗ lực diệt trừ ma túy vốn đang được triển khai với một tốc độ kỷ lục".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết đợt triển khai này bao gồm khu trục hạm, tàu chiến hải quân, máy bay trinh sát P-8...

Theo CNN, tàu hải quân Mỹ sẽ hoạt động ở phía Đông Thái Bình Dương và biển Caribe. Việc triển khai lần này là một trong các hoạt động quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực kể từ năm 1989, thời điểm Mỹ xâm lược Panama và lật đổ tướng Manuel Noriega, đưa ông này về Mỹ để chịu tội liên quan tới ma túy.

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 26-3 đã buộc tội Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro về vai trò trong Cartel de los Soles (Băng đảng Mặt trời), cụm từ dùng để mô tả tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia với các thành viên quân đội Venezuela.

Venezuela đã bác bỏ cáo buộc của ông Trump và quan chức Mỹ, khẳng định đây là "sự hung hăng và dối trá chống lại quan chức Venezuela".

Tuy nhiên, Venezuela hoan nghênh nếu hải quân Mỹ hợp tác giúp Venezuela chống buôn ma túy.

“Caracas sẵn sàng cho bất kỳ hợp tác và phối hợp cần thiết nào trong việc ngăn chặn tình trạng buôn ma túy ngày càng tinh vi cũng như các băng đảng tội phạm trong khu vực”, thông báo của Bộ Ngoại giao Venezuela viết.