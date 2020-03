Hai lính Mỹ thiệt mạng khi chống khủng bố ở Iraq

ANTD.VN - Theo quân đội Mỹ, 2 binh lính của họ đã thiệt mạng trong một hoạt động chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào hôm 9-3.

“2 binh sĩ Mỹ đã bị giết bởi quân địch trong khi đang cố vấn và đi theo quân đội Iraq tham gia một nhiệm vụ nhằm vào căn cứ của IS ở miền Bắc Iraq vào hôm 8-3. Danh tính của những binh lính này sẽ chưa được công bố theo chính sách của Bộ Quốc phòng”, quân đội Mỹ ra thông cáo cho hay nhưng không tiết lộ thêm bất kì thông tin cụ thể nào về vụ việc.

Mỹ vẫn hứng chịu thiệt hại về người tại Iraq

Trong một diễn biến khác, lực lượng an ninh Iraq đã vô hiệu hóa 25 tay súng khủng bố tại vùng Makhmur thuộc tỉnh Ninawa, miền Bắc đất nước, đồng thời phá hủy 9 đường hầm và 1 căn cứ huấn luyện.

Vào hồi tháng 12-2017, chính quyền Iraq đã tuyên bố chiến thắng trước IS sau cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm. Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức khủng bố này vẫn duy trì sự hiện diện tại Iraq nhằm hỗ trợ lực lượng địa phương, cũng như đảm bảo an ninh biên giới.

Vào đầu năm 2020, báo cáo thanh tra của quân đội Mỹ cho biết, bất chấp cái chết của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, nhóm phiến quân này vẫn tiến hành những cuộc tấn công quy mô nhỏ và các tay súng khủng bố vẫn có thể lẩn trốn trong những vùng sa mạc hoặc núi cao hiểm trở.