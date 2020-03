Những ngày gần đây, cảnh nhân viên y tế các bệnh viện ở New York đưa thi thể bệnh nhân Covid-19 vào xe đông lạnh không phải là hiếm thấy Ngày 29-3, một y tá ở Manhattan cũng chia sẻ hình ảnh các thi thể bệnh nhân trong thùng xe đông lạnh ở một bệnh viện. “Đó là thực tế khủng khiếp mà chúng ta đang đối phó và một số người trong chúng ta sẽ phải ra đi”, y tá 38 tuổi này viết Theo thống kê, trong ngày 30-3 thành phố New York đã có 1.046 ca tử vong trong số gần 60.000 ca mắc Covid-19. Trong khi, toàn bộ nước Mỹ xác nhận 142.000 trường hợp mắc dịch bệnh với 2.500 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong Quan chức thành phố cho biết, đây là đợt triển khai các “nhà xác di động” lớn nhất kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 Một hàng xe tải đông lạnh được sử dụng làm nơi chứa thi thể bệnh nhân bên ngoài Trung tâm bệnh viện Bellevue ở Manhattan hôm 29-3 Bệnh viện NYU Langone ở Manhattan có 12 xe tải đông lạnh được triển khai Mỗi thùng xe như vậy có thể chứa được 44 thi thể Một “nhà xác di động” đỗ bên ngoài bệnh viện St. Barnabas ở Bronx cuối tuần qua Dự báo New York sẽ đạt đỉnh dịch trong vài tuần tới và sẽ phải "chiến đấu điên cuồng" khi hệ thống bệnh viện đã bắt đầu quá tải Để đối phó với tình trạng thiếu giường bệnh, thành phố New York đã lập nhiều bệnh viện dã chiến ở công viên Central Park hay các khách sạn hạng sang như Plaza and St Regis Được biết, tàu bệnh viện của hải quân Mỹ USNS Comfort cập cảng New York hôm 30-3 trang bị 1.000 giường, 12 phòng phẫu thuật cùng đầy đủ đội ngũ nhân viên y tế sẽ nhận nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân không mắc Covid-19 để giảm áp lực cho các bệnh viện trong thành phố. Dịch Covid-19 càn quét New York với tốc độ đáng sợ. Thành phố này chỉ mới phát hiện ca nhiễm virus corona mới đầu tiên hôm 1-3 là một nhân viên y tế vừa từ Iran trở về. Đến 20-3, New York mới có 35 ca tử vong. Nhưng đến hôm25-3, Thị trưởng De Blasio đã đề nghị chính quyền liên bang phân phối thêm 400 máy thở và cảnh báo rằng thành phố sẽ hết sạch khẩu trang, đồ bảo hộ và thiết bị y tế trong vòng 1 tuần tới Hiện tại, người dân New York được phép ra ngoài mua đồ thiết yếu nhưng không rời khỏi nhà nếu có thể tránh được. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết đang cân nhắc khoản tiền phạt 500 USD cho những người không tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-3 cho biết, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 như ở nhà, không tập trung nhóm quá 10 người sẽ được gia hạn tới ngày 30-4 trên toàn nước Mỹ Tổng thống Trump nhấn mạnh, số ca tử vong do virus corona mới có thể lên đến đỉnh điểm trong 2 tuần tới. Vì vậy, điều rất quan trọng là mọi người cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn trong giai đoạn này. Dữ liệu cho thấy 2,2 triệu người Mỹ sẽ chết nếu không làm gì để ngăn chặn virus corona mới hiện nay. Chính quyền của ông Trump đặt mục tiêu kiềm chế ở mức 100.000-200.000 ca tử vong. Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng đến ngày 1-6, nước Mỹ sẽ phục hồi sau khi đã kiểm soát được bệnh dịch.

