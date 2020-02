Hai hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess tử vong vì Covid-19

Theo các quan chức chính phủ Nhật Bản, hai cụ già 84 và 87 tuổi người Nhật là hành khách trên tàu Diamond Princess nhiễm Covid-19 đã tử vong. Cả hai đều có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Họ đã nhập viện sau khi được đưa ra khỏi tàu vào tuần trước.

Như vậy, đến nay Nhật Bản đã có 3 ca tử vong vì virus corona chủng mới và vẫn là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất sau Trung Quốc.

Trong khi đó, hành khách trên tàu Diamond Princess xét nghiệm âm tính với virus tiếp tục rời khỏi tàu sau 14 ngày cách ly. Việc này diễn ra trong 3 ngày, dự kiến hoàn thành trong ngày mai 21-2.

Tuy nhiên, truyền thông thế giới tiếp tục đặt câu hỏi về việc cách ly hành khách trên con tàu bùng phát dịch này. Một bài báo trên tờ Thời báo New York đặt vấn đề “Nhật Bản cho phép hành khách trên tàu du lịch đi tự do. Điều đó liệu có an toàn?”. Bài viết trích dẫn một chuyên gia từ Australia chỉ ra rằng những người vừa mới bị nhiễm virus sau vài ngày mới phát triệu chứng, ngay cả khi họ đã có xét nghiệm âm tính.

Reuters dẫn lời một chuyên gia người Israel nói: “Việc cách ly này sẽ được dỡ bỏ như thế nào khi tiếp xúc thực tế liên tục? Nó không có ý nghĩa về mặt dịch tễ học."